Manekenka Iva Šarić dva i pol mjeseca nakon porođaja nakratko je prekinula porodiljni i stala pred fotoobjektiv na snimanju jedne kampanje. Tom je prilikom prvi put progovorila o sinčiću Adrianu kojeg je dobila u vezi s nogometašem Brunom Petkovićem i otkrila našem Davoru Gariću kako izgledaju njezini majčinski dani s trojicom sinova.

Manekenka i voditeljica Iva Šarić nosi i titulu jedne od najljepših Hrvatica, a odnedavno, uz Carlosa i Leona, najdraža joj je uloga majke još jednog dječačića Adriana. Snimanje kampanje bio je njezin prvi radni izlazak iz kuće nakon porođaja.



"Pošto sam prije dva i pol mjeseca rodila, kažem Antoniju da me sad dignuo s porodiljnog, prisilno, ali sam u principu cijelo vrijeme doma s bebom i sa svojim dečkima, ovo je bila iznimna situacija, mislim da će do jeseni tako ostati", ispričala je Iva.

S ocem malenog Adriana, nogometašem Brunom Petkovićem u ljubavnoj je romansi od 2019., a beba je sada njihovu ljubav dodatno učvrstila.

"Beba je, kao i kod svakoga, tako i kod nas, unijela neki novi život i tu neku notu. Ja ne znam kako to opisati, moja djeca su se tome jako veselila, ali oni su mene užasno iznenadili kako su prihvatili bebu i ponašaju se zaštitnički prema njemu. Jako dobro funkcioniramo, iskreno malo sam se čak i bojala, ali jako jako smo dobar tim", rekla je manekenka.



Iva je zbog poslovnih i obiteljskih obveza poziranje pred kamerama svela na minimum, no pozivu svojeg frizera ne može odoljeti. Kada sjedne za Antonijev frizerski stolac, nema mnogo razgovora i pregovora.



"Čak se nju puno i ne pita. Vjerujem da svi imaju takve klijente kada već znate napamet njihove želje, tako da ona nema pravo glasa. Može reći nekoliko sitnica, no na kraju bude po mome", istaknuo je frizer Antonio Draženović.



"Ja bih se još nadodala, osim što smo prijatelji, mi smo se već toliko dugo znamo da smo postali kao obitelj. Pošto je on iz Slavonskog Broda, onda kaže da smo ja i moja obitelj, njegova zagrebačka obitelj.



U Antonijeve ruke često se prepusti i splitska ljepotica, manekenka Mia Franić.



"Dosta često dođem 100 posto opuštena i kažem radite mi: 'Što god želite'. Tako da štogod da mi naprave na kosi ja bih izašla s tim", rekla je Mia.



Lijepa Mia iza sebe ima brak s poduzetnikom Draganom Juriljem, koji je trajao godinu dana, no sada gleda samo naprijed. Baca se u glazbene vode i uskoro izlazi njezin novi singl.



"Pjesma će biti dosta moderna, mislim da će bit nešto novo, pjesma je ljubavna, ljubavni problemi, mislim da se u tome skoro svatko može naći", otkrila je. Naglasila je i kaku nju ne muče ljubavni problemi.



Kako ni vaša kosa ne bi imala problema ovog ljeta, dobro je pripremite za sunce. "Treba napraviti keratinski tretman koji vam štiti kosu od sunca i UV zračenja, kao što njegujemo kožu, tako bi trebalo i kosu", rekao je frizer Antonio.



Zna to dobro ovaj model, glazbenik, ali i magistar inženjer elektrotehnike i računarstva s najmanjim postotkom masnog tkiva i isklesanim pločicama kojeg ste vidjeli, Vlaho Arbulić.



"Želim da frizura sama za sebe funkcionira jer ja ne volim baš preparate, ja se volim istuširati, ostaviti mokru kosu i izaći van", priznao je Vlaho.



No zato je za frizure svoje kćerkice Luce pravi ekspert. "A pa ono, naučio sam svašta, neke stvari, raditi frizure koje sam mislio da nikad neću, ali to su sve čari tog odnosa tate i kćeri, to je famozno", ispričao je.



Odnos mame i sinova Ivi je sada prioritet, no na jesen se baca i u nove poslovne obveze. Uz diplomu i posao, Iva se neprestano educira i usavršava svoje znanje i vještine.



"Pa meni jako puno znači. Općenito mislim da smo mi kao narod i ova generacija, volimo se educirati, gledam po sebi i ljudima oko sebe. Meni to jako puno znači i uvijek kažem dok god sam živa ću se educirati na neki način, bili to jezici ili fakultet ili nšto još dodatno, mislim da bi to svatko trebao, i da je to danas u današnje doba neizostavno", rekla je Iva.



No sljedećih nekoliko dana ipak će se fokusirati na zelene travnjake, gdje će za hrvatsku reprezentaciju zaigrati i njezin partner Bruno Petković.



"U principu smo manje više doma, tako da od doma i pratimo", rekla je manekenka.



Našim Vatrenima sretno na terenu, a Ivi i njezinom vatrenom sretno u ljubavi i na obiteljskom planu.

