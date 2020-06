Naša najuspješnija tenisačica, Iva Majoli, poznata je po tome što je uvijek spremna pomoći. Zato je omiljena u teniskim krugovima. Svoja brojna poznanstva i utjecaj nije štedjela ni kada je trebalo organizirati humanitarni turnir u osijeku, a osobito je ponosna na napore koje je uložila da u Zadru nastupe i tenisačice.

Svatko tko je imao priliku biti u društvu Ive mMajoli zna da se radi o osobi koja je uvijek dobro raspoložena i vrlo jednostavna. Otkrila nam je koliko ju je iskustvo izolacije promijenilo, a primijetili smo i da je bez šminke.

"Inače se jako malo šminkam. Meni se svi smiju i kažu da sam se super našminkala, a šminkanje traje trideset sekundi, rumenilo, maskara i to uglavnom sve s prstima. Promijenilo me je utoliko što sam bila doma i što mi je zapravo pasalo prvih par tjedana jer stvarno imamo luđački život. Mogu reći i stalno smo po avionima i turnirima pogotovo s ovom funkcijom u boardu svjetskog tenisa, puno je sastanaka. Tako da mi je prvi dio odgovaralo biti kući, ali onda je uslijedio i potres i već je lagano bilo vrijeme da se krene u neki normalan život i jedva sam čekala da se vratimo na terene i da se nađem sa svim curama fed cup reprezentacije i juniorima", priznala nam je Iva.

Preživjela i školu na daljinu.

"Ufff još ju preživljavamo. Mia je sedmi razred tako da još uvijek vodimo borbe ovih zadnjih par dana, popravljamo ocijene. Govorim popravljamo jer smo svi uključeni u to pa evo ona i dalje govori da će možda proći s pet pa evo nadamo se živi bili pa vidjeli. Ali svaki dan ispravljamo ili fiziku ili biologiju, evo jučer joj je engleski zaključila peticu tako da nije lako. Sigurno da je i djeci ova godina bila teška. I zato treba imati obzira i naći neki balans i ipak im malo izaći ususret radi svega toga", zaključila je Iva.

Izbornica je vrlo mlade Fed Cup reprezentacije od koje se još mnogo očekuje.

"One su već puno dobrih rezultata napravile, ali naravno još je tu uvijek puno prostora za ovu stepenicu više da se uđe u prvih deset i mislim da te dvije, tri cure imaju potencijal to napraviti", otkrila nam je.

I njezina kći Mia igra tenis, pa nas je zanimalo vidi li nju jedan u reprezentaciji.

"Joj, teško je o tome govoriti. Još je jako rano za sve to, sad je ona faza puberteta, sad su borbe na svim poljima tako da samo neka to preživimo za početak. Težak je to ali isto tako jedan super život koji vjerujem nitko od nas ne bi mijenjao. Sve što ti tenis pruža od poznanstva, zarade i svega ostalog ali i puno odricanja", objasnila je.

Osobito je ponosna što je s direktorom Adria Toura, Goranom Ivaniševićem dogovorila u Zadru da zaigraju i tenisačice.

"Ne smijemo ni biti degradirani tako da nadam se da ćemo imati između osam i deset igračica koje će nastupiti u Zadru. A još uvijek se nadamo da ćemo imati nešto u ovoj godini od WTA i ATP Toura. Svakodnevni su razgovori kako posložiti stvari da budu ipak sigurne, a da se da prilika tenisačima i tenisačicama da još u ovoj godini nešto odigrati i nadam se da ćemo kroz tjedan dva i tu imati konkretnije odgovore", otkrila nam je Iva.

Cijeli razgovor s Ivom pogledajte u prilogu IN Magazina.

