Severinu, Ninu Badrić i Nives Celzijus naviknuli smo gledati u tamnokosom izdanju, no nisu odoljele pa su u svojim karijerama, barem nakratko, postale fatalne plavuše. Posljednja u nizu preobrazbi bila je manekenka Iva Leko koja je takva postala zahvaljujući dizajneru perika koji njima opskrbljuje i slavnu Kim Kardashian. Što je to u plavoj kosi, ispričale su našem Davoru Gariću.

Jedna od najljepših Hrvatica, kako kažu za Ivu Leko, nedavno je iznenadila mnoge pojavivši se u ovom izdanju! Za potrebe jednog modnog snimanja, Iva je postala fatalna plavuša.



"Prvi put kad je rekao da ćemo to snimati meni se to uopće nije svidjelo. Nisam znala kako će ta perika izgledati, bila sam: 'Jao, pa to je katastrofa, pa to je već viđeno, meni to ne stoji, ja sam brineta i to je to.' Onda kad smo ju probali, toliko smo se oduševili da smo drugi dan raspravljali kako ćemo mene pofarbat sad", ispričala je Iva Leko.

Iz brinete u plavušu Iva je prešla brzinom svjetlosti jer su koristili malu pomoć kakvu često ima i Kim Kardashian. "To je perika rađena po narudžbi, šivana po mjeri, dizajner koji našoj popularnoj Kim Kardashian radi perike pa smo je iz Amerike dofurali u Zagreb i napravili show. To je 100 posto prirodna kosa, pofarbana, cijena joj je oko 1900 eura", rekao je frizer Antonio Draženović.

Platinasta plavuša 2016. postala je i Severina. Iako često mijenja boju i dužinu, Seve je najčešće tamnokosa pa je ovom promjenom potpuno iznenadila.

"Slučajno sam vidjela periku koja mi se svidjela i onda sam počela razmišljat da bi ona bila dobra i kraća i ovakva i onakva, nisu me shvatili ozbiljno da ću ja to zaista nosit", rekla je svojedobno pjevačica.

"Iskreno, meni je to sve savršeno, Severina je prezgodna žena i što god da stavi, poput moje Ive, što god da stavi na glavu njoj dobro stoji", istaknuo je frizer Antonio. A 2001. blistala je poput Marylin Monroe.

"Nisam nikad mislila šta će neko razmišljat, naravski ne mogu se ja svidim svima, nekima je to grozno, nekima je super, ali najvažnije je da je meni to taj trenutak leglo", ispričala je Severina.



Nives Celzijus svoje obožavatelje oduvijek je hipnotizirala svojim tamnokosim izdanjem a onda se 2015. pretvorila u bjondinu. Bez obzira je li plavuša ili crnka, muškarci je se prilično boje.



"Ako sudimo po nekakvim prilascima i udvaranjima i tomu slično, onda očito je jer meni nitko ne prilazi. Ohrabre se oni kroz poruke i sve to ili kad je neka grupica u pitanju, onda znaju biti malo glasniji al čim ih pogledaš, usmjeriš pogled ka njima, odmah zaborave šta su htjeli reći", ispričala je jednom Nives.



Čak je i Nina Badrić imala svoju plavokosu fazu. Jedan od svojih najvećih hitova Dani i godine otpjevala je kao plavuša. Prisjetila se i svojih početaka kada se pojavila kao crnka.



"Obrve su bile zanimljiv modni detalj. I to mi je bio možda najljepši period u karijeri, kad si klinac i krećeš, a uopće ne znaš gdje ideš i dokle ćeš stić", istaknula je pjevačica.



"Pošto su to žene koje su stalno po televiziji onda ta promjena dobro dođe, malo da ih osvježi, jedino je problem što konstantna upotreba blajha ili farbe malo oštećuje kosu", ispričala je Leko.



Naše zvijezde u svim izdanjima izgledaju besprijekorno. No pitanje je zabavljaju li se bolje plavuše ili crnke? "Plavuše, ali to je 100%. Od čiste vožnje gradom autom do policajaca, u klubovima...", istaknuo je frizer Draženović.

"Ja mislim da ću prije postat plavuša nego skratit kosu. Definitivno!

To je istina, da!", priznala je Iva.



Čekamo novo iznenađenje kojim će nas počastiti Iva, ali i brojne dame s estrade jer na sceni je sve dozvoljeno. Samo dosada ne dolazi u obzir.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.