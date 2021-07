Profesionalni plesač Ištvan Varga, zavidnu karijeru već je izgradio u Hrvatskoj, a onda se prije pet godina preselio u Moskvu. Njegov cilj ondje je jasan - biti u vrhu svjetskog plesa. Je li san ostvario te kakav život vodi u ruskoj prijestolnici, ispričao je Lani Samaržiji za IN Magazin.

S tečnog ruskog Ištvan Varga vrlo lako se za trenutak vraća na materinji hrvatski. Nakon gotovo dvije godine, koliko zbog pandemije nije posjetio Hrvatsku, konačno je bilo vrijeme za kratak odmor i upijanje ljepota domovine.

"Zrak miriše drugačije, energija je drugačija, vibracije koje osjetiš su drugačije, život je prekrasan tu i ja mislim da toga nisam bio ni približno toliko svjesan", priznao je Ištvan.

Ovaj profesionalni plesač, koji je zavidnu karijeru već izgradio u Hrvatskoj, prije pet godina preselio je naime u Moskvu. A cilj je i dalje jasan.

"Postavit svoje ime i prezime u Moskvi, da me znaju ljudi, da me cijene. Hoću rezultat, hoću se etablirati, hoću se postaviti u tih top pet parova. Tamo sam sad uvijek između 7. i 12. mjesta u tom nekom polufinalu", izjavio je plesač.

Život u Moskvi daleko je drugačiji od onog koji je vodio u Zagrebu. Silina grada i surovost Rusije još uvijek ga fasciniraju.

"Tamo je kompletno drugačiji tempo života, i tamo je jako često da ljudi rade od jutra do mraka. Drugačije je, profesionalni je baš život što je super, što me ispunjava jer se baš mogu posvetiti plesu, tako da lagao bih kad bi rekao da nisam sretan", priznao je Ištvan.

Plesna dvorana u kojoj trenira nalazi se u najvećem europskom shopping centru. I najbolje predstavlja način života prosječnih rusa u glavnom gradu jedne od najvećih država svijeta.

"Imaju pola sata odmora za ručak i njihova neka prosjećna plaća tamo u Moskvi je negdje oko pet, pet i pol tisuća kuna. Za 12 sati radnog vremena, i jedan dan slobodno tjedno. Oni su jako usmjereni na posao, na zaradu, na financije. U Moskvi pet milijuna ljudi shrli u metro, gledaju kroz tebe i furaju svoj film", opisao je.

No uspiješ li se plesom probiti u Moskvi uspio si! U njoj živi više od 20 milijuna ljudi. Od toga se 2 milijuna bavi isključivo plesnim biznisom. S partnericom Kristinom Beregovom, uskoro ga čeka Europski kup.

"U Kremlinu u Kremlju, jedno 150 metara od Putinovog ureda, baš unutra. Takav doživljaj tamo plesati, to je takva energetika, takav respekt, tako da veselim se", priznao je Ištvan.

Svijet plesa tamo je kaže, svijet za sebe. U Ištvanovom svijetu, trenutačno, za ništa drugo nema ni mjesta.

Obitelji se trebaš posvetiti, ako si ti od jutra od 10 do 10 navečer u dvorani, ti nemaš vremena za obitelj. Ti je trebaš jednako tako graditi, ako hoćeš imati kvalitetnu zajednicu. I ne želim bit sebičan i imati djevojku koja mi napravi doručak ili ja njoj pa navečer i to je to, mislim da to nije ispravno", zaključio je.

Tako odlučno odoljeva i prelijepim Ruskinjama.

"Prekrasne su, da prekrasne i jako opasne. Zato jer točno znaju što žele, i ne posustaju. I jako su fokusirane na to da ako one žele tebe, one će tebe i dobit, na sve moguće načine", objasnio je plesač.

A njegov način je za sad samo ples kojem se okrenuo kako bi na podiju ostavio sve svoje emocije. Naime, plesati je počeo još kao dječak kada mu je preminula majka. Vjeruje da bi ona njegovim uspjehom bila ponosna.

"Ja se nadam da da, a tata, on bi bio definitivno sretniji da sam tu. E sad kako će to sve biti, i zbog toga mi je sad povratak gore u Moskvu malo teži. Osjećam da život nosi svoje i da bih trebao bit tu", priznao je Ištvan.

Stoga će, unatoč sada već zahutanoj sezoni plesnih natjecanja, češće dolaziti u Hrvatsku. Jer da bi bio što uspješniji, ipak i srce treba biti ispunjeno i sretno!

