Dok u glas pjevaju neke od najvećih domaćih hitova, mnogi ni ne znaju da se iza stihova kriju istinite i proživljene priče iz života glazbenih zvijezda. Koje su tužne, vesele ili pak neobične, ali stvarne priče opjevane u pjesmama Maje Šuput, Mladena Grdovića, Severine ili pak Damira Kedže istražio je Davor Garić za In magazin.

Velike ljubavi koje traju zauvijek ili pak slomljena srca bez nade za oporavak - najčešće su teme domaćih pjesama, no gotovo su uvijek izmišljene. Ipak, katkad se u pjesmama nađu i iskrene, proživljene priče. Neki hitovi koje volimo kriju stvarne događaje iz života zvijezda. Jedna takva Severinina je pjesma ''Rođeno moje''.



''Nisam nikad snimala takvu vrstu spota, koja je normalna, prirodna, tako da mi ništa nije bilo teško, sve je to proživljeno. Doduše, sve ove malo starije to je nešto što me tek čeka... Aleksandar stalno pušta tu pjesmu pred spavanje'', otkriva Severina.



Ova je pjesma potpuno razotkrila emocije koje gaji prema sinu Aleksandru, ali i tužnu priču koja je pratila njezinu bitku za skrbništvo.

''Aleksandar je najbolji sin na svijetu i ja sam jako sretna što sam njegova mama'', rekla je Seve jednom prilikom.



Maja Šuput je u svoju pjesmu ''Svatovska'' pretočila mnogo veseliju priču iz života. Otkad se počela baviti glazbom, pjeva i na vjenčanjima pa je svoju ljubav prema uveseljavanju mladenaca i njihovih gostiju i opjevala. Kaže, svakom vjenčanju pristupa kao da je njezino.



''I kad ti netko da takvo povjerenje pa ne bih si dozvolila u životu da prevrnem očima ili kažem da mi se ne da ili da uopće dođem s mišlju kako ću to!? meni je to abnormalno velika odgovornost. Mi sviramo ljudima koji si zaista mogu dozvoliti da angažiraju dva ili tri izvođača, a oni se odluče baš za tebe jer su čuli ili su vidjeli da si ti super. Meni je to nevjerojatno, ja to baš s velikim poštovanjem idem i to mi je sjajno. Ja sam ti najsretnija što sam ti se ja s tim počela baviti još k'o dijete i dan danas se od toga lijepo živi.'', priča Maja.



Grdović je opjevao jednu smiješnu situaciju iz svoje karijere. Iako ga je bevanda koštala, jednom je prilikom sve nasmijao odgovorom na pitanje koji mu je najdraži grad - Vinograd.



I tako je ova stvarna priča iz života dobila svoje mjesto u pjesmi Vinograd.



''Fala Bogu da me vole, vole se naslađivati na moj račun, ali ja sam to sve prihvatio kao jedan biznis što je sasvim normalno. 40 godina biti u karijeri, to je previše i puno'', kaže Mladen.



Mnogi ne znaju da Nina Badrić autorski potpisuje neke svoje pjesme. U gotovo svaku koju napiše utka komadiće vlastitih stvarnih ljubavnih i životnih priča.



''Ja sam zahvalna na svakom danu pa štogod život donese, pa samo da se znam nositi s tim, to mi je život nekako do sad i pokazao da i mogu i da znam, da jesam ipak jedan borac i fajter koji dobro hendla neke stvari'', kaže.



I Damir Kedžo često u stihovima svojih pjesama provuče stvarnu životu priču.



''Radi se o osobi koja nije više u mom životu, ali ne volim previše pričati o detaljima svojih pjesama zbog toga što volim da se svatko pronađe u teksu na svoj način. Povuko bih paralelu sa Harry Poterom. Pročitao sam sve knjige, bile su mi genijalne, onda su se dogodili filmovi i cijela magija mi je pala'', objašnjava Kedžo.



Kako ta čarolija iz pjesama ne bi nestala, možda bolje da ovdje stanemo s otkrivanjem stvarnih priča zvijezda opjevanih u hitovima koje volimo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.