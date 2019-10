Avanture četvorice kandidata u showu ''Ženim sina?'' se nastavljaju. Kroz brojne izazove, neženje i njihove odabranice prati voditeljica Irina Čulinović. Što nas sve očekuje i kakve su njezine prognoze, pogledajte u idućim minutama.

Četvorica kandidata u potrazi su za svojom srodnom dušom. Hoće li ih pogoditi Amorova strelica budno prati Irina Čulinović.

''Imala sam osjećaj da je ovo već teren koji poznajem, međutim razoružali su me kandidati koje sam upoznala ove godine, naravno njihove obitelji, njihovi roditelji. Ove godine su kandidati stvarno drugačiji i jako interesantni. Kako ja volim gledati stvari kroz energije, ja bih rekla da su to ljudi zaista s dobrim energijama'', rekla nam je Irina.

Prvi odabiri već su napravljeni. Kod nekih kandidata frcaju iskre, a drugi su već shvatili da im neke djevojke ne odgovaraju.

''I neki dečki koji se čine mlađi su vrlo zreli. Znaju točno što hoće, iznenađujuće su zanimljivi za svoju dob, tako da mislim da će ovo biti zanimljiva i zabavna sezona'', govori nam Irina.

Ono što ovaj show razlikuje od drugih, je i to što našim neženjama u potrazi za onom pravom pomažu majke. A Irina kaže kako najviše voli kad su mame iskrene.

''Kod mama se već vidi razlika. Neke mame su nježnije, plahije, sve im je dobro, sve su cure lijepe, druge mame nisu takve. Tako da je to uvijek razlika u karakterima, naravno da je zanimljivije čuti onu mamu koja želi reći svoje mišljenje'', kaže nam.

Adrenalina i uzbuđenja neće nedostajati. Kako će se razvijati odnosi među kandidatima, budno se prati. A i produkcija ima svoje križaljke.

'Ima jako puno različitih djevojaka, već smo mi našli tko bi s kim mogao funkcionirati'', kaže.

''Ženim sina?'' je super priča, to je priča u kojoj se može preslikati svaka obitelj i svakodnevica svake kuće. Doduše ovdje će se možda stvar malo zakomplicirati jer imamo za stolom više žena i mame i tate ove godine. To je novitet. Ali u suštini to su sve stvari koje se događaju i u vašim kućama'', dodala je.

Hoće li neženjama odzvoniti, što će se sve događati s našim kandidatima?

