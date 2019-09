Naša Ivana Nanut razgovarala je s glumicom Shohreh Aghdashloo koja je prva glumica s Bliskog istoka koja je osvojila nominaciju za Oscara, a nekoliko godina kasnije postala je i prva ponosna vlasnica prestižne nagrade Emmy.

Iranska glumica s holivudskom adresom, Shohreh Aghdashloo, prije 15 godina nominirana je za nagradu Oscar zahvaljujući ulozi u filmu ''Kuća pijeska i magle''. Osim što je tako postala i prva glumica s Bliskog istoka koja je osvojila nominaciju, nekoliko godina kasnije postala je i prva ponosna vlasnica prestižne nagrade Emmy. Shohreh u američkoj seriji ''The Expanse'' trenutačno igra glavnu ulogu moćne političarke. No odmah na početku razgovora simpatična glumica dubokog i prodornog glasa pohvalila nam se kako nikada neće zaboraviti davni posjet Lijepoj našoj.

''Volim Hrvatsku. Putovala sam... Bila sam ondje u proputovanju. Vozila sam iz Teherana u Istanbul, a iz Istanbula u Jugoslaviju. I provela sam tri dana od grada do grada. I moram reći, vaš je narod jako ljubazan, sjajni su domaćini. Čim su saznali da bježimo od revolucije u Iranu, zvali su nas na večere, vodili u kazalište, kafiće... Bilo je nevjerojatno. Ne sjećam se točno u kojim smo gradovima bili jer smo se žurili i bojali, ali bilo je predivno'', rekla nam je glumica.

Popričali smo s njom i o prvoj glavnoj ulozi u spomenutoj seriji.

''Nevjerojatno je. To nisam ni sanjala. Kao djevojčica na Bliskom istoku. Svako jutro kad se probudim, sjetim se - danas radim na seriji ''The Expanse''. Moji prijatelji diljem svijeta mogu gledati seriju. Djevojlice s Bliskog istoka ili drugdje, kad me vide, pomisle ''I za nas ima nade'''', objasnila nam je glumica.

Prisjetila se i djetinjstva u Teheranu. Njezini su roditelji imali drugačije planove za nju.

Kad smo bili mali, majka ni okupila mene i trojicu braće i govorila - doktor, inžejner, doktor, inženjer. A kad sam glumila liječnicu u ''Kući na jezeru'' sa sandrom Bullosk i Keanuom Reevesom, keanu me pitao kako je glumiti liječnicu. Rekla sam - ovo je želja mojih roditelja da se bavim time. Dokazat ću im da mogu biti korisna kao glumica kao i da sam liječnica'', zaključila je Shohreh.

Prisjetila se i trenutka kada je bila nominirana za nagradu Oscar.

''Večer prije moj muž i najbolji prijatelj predložili su da ostanemo budni. Objavili su u 5.30. pitala sam jesu li poludjeli, ja želim spavati. radije sam se htjela odmoriti. Jer rekli su, ako me nominiraju, da će me pokupiti auto u 6 ujutro, odvesti u hotel i da ću davati intervjue od 9 do 17 sati. Za različite televzije. zato sam pitala jesu li poludjeli i otišla spavati. dan je bio bizaran. Izvantjelesno iskustvo'', govori glumica.

A onda je došao Emmy.

''A poslije i Emmy. Taj je Emmy bio ukusan. Bila sam ovoliko blizu da ne glumim tu ulogu, ali sretna sam što jesam. Žao mi je što ovo kažem, ali nitko to ne bi obavio bolje. Prikazao Sajidu'', zaključila je glumica na kraju.

