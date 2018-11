Kultna uloga Izeta Fazlinovića u popularnoj seriji "Lud, zbunjen, normalan" obilježila je posljednjih deset godina života slavnog Mustafe Nadarevića. Nedavno je s Antunom Vrdoljakom snimao film "General" o Anti Gotovini. A unatoč, kako kaže, išijasu, reumi i bronhitisu, uživa u svakoj novoj ulozi, pogotovo onoj osebujnog Izeta.

Mustafa Nadarević jedan je od najpoznatijih i najvećih glumaca ovih prostora. Njegov talent i rad nagrađivani su svim prestižnim nagradama, a sjajna filmska i televizijska karijera traje i danas.

Ovog 75-godišnjeg glumca možda mlađe generacije nisu gledale u "Velom mistu" ili "Glembajevima" ali ga zato obožavaju kao jednog, jedinog i neponovljivog, Izeta Fazlinovića. Iako ga na ulici često zovu Izet, Mustafa se na to ime radije ne okreće.

"Ne, jer možda se može netko stvarno zvati tako, pa bi bilo kao "kreten, budalo, nisam tebe zvao", objašnjava Mustafa.

U tijeku je snimanje novih epizoda najpopularnije televizijske serije "Lud, zbunjen, Normalan", a Izet je, premda stariji, još uvijek vitalan i sklon mladim ženama.

"Atmosfera podsjeća na najbolje dane serije i ne znam otkud mi energija ali super se osjećam i baš dobro radimo", priznaje simpatični glumac.

Ova glumačka legenda slovi kao veliki profesionalac u svojem poslu koji uživa pomagati mlađim kolegama davajući im savjete i ohrabrivajući ih. Ipak, za vrijeme studiranja glume, Mustafa iskreno priznaje kako je bio sasvim drugačija osoba.

"Ja sam u mladosti dolazio nespreman i bacali su me van samo nogom. Mali je talentiran pusti ga, ne zna ni tekst", otkriva nam.

Mujo, kako ga prijatelji od milja zovu, uživao je u bezbrižnom životu u Rijeci, radio kao izbacivač na plesnjacima, a onda ga je baka ugurala u amatersko kazalište.

"Mislim da me baka nagurala u glumu kao gimnazijalca. Krili smo to od dida, nije znao godine brojat, bio je već star pa smo krili da sam tek završio dva razreda. Petljala mu je i vidjela je kako ne ide škola, da me ulica pokupila pa me ugurala u amatersko kazalište", otkrio nam je Mustafa.

Kako kaže, uozbiljio se tek s 36 godina. Posao je počeo shvaćati ozbiljnije, bio je zaljubljen u svoju tadašnju suprugu i veselio se rođenju djeteta.

"Jednostavno sam postao na neki način prepotentan i bezobrazan, a to se u životu ne isplati. Dok nisam donio Naidu, prvu kćerku. Baš sam bio neozbiljan, sram me tog razdoblja. Nije me sram jer sam volio svoju ženu, čekao sam kćerku. Ljubav je bila velika u pitanju i mislio sam da je ljubav najvažnija u životu, a onda sam u jednoj krajnosti mislio da je posao najvažnija stvar", objasnio je.

"Nekako sam tek pod stare dane iznevelirao to. Zapravo onda kad više žestoke prave ljubavi nema, kad te poklope godine i išijas i reume i bolest pluća, bronhitisi, onda se nekako počneš brinuti o sebi. A ima jedna narodna poslovica, kletva bosanska, "dabogda se o sebi zabavio", otkrio je Mustafa.

Omiljeni glumac brojnih generacija, otac je dviju kćeri i jednog sina. U slobodno vrijeme najradije igra golf.

"Prestao sam u 65. godini igrati tenis i dugo se nisam rekreirao, a onda sam bio inficirao s golfom. Prije sam mislio da je idiotski sport. Lupiš lopticu, za prijenos gledati, tko ne zna dosadan je. Ja sam ga počeo igrati jer ne mogu trčati zbog kuka i slabog prokrvljavanja. Tako golfam i sjednem poslije u autić pa tražimo loptu, to su pokreti tijela gdje se vrti nazad i to me drži", objašnjava.

Mustafa Nadarević odigrao je oko 150 kazališnih uloga te snimio više od 60 filmova i televizijskih serija. Mirovinu, kako kaže, nema u planu jer gluma je - posao koji radiš do kraja života.

Što je još otkrio Mustafa Nadarević pogledajte u video prilogu.