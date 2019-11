Razgovarali smo s trenerom svih trenera. Kad to kažemo, odmah znate da govorimo o Miroslavu Ćiri Blaževiću. Našoj Paoli Valić Bekić ovaj je nogometni trener, koji je za života ušao u legendu, povjerio što bi bio da nije odabrao sport, zašto je ovisnik o čokoladi te zbog čega je neizmjerno zahvalan svojoj supruzi Zdenki. Ne propustite čuti i što danas ima reći o Zdravku Mamiću.

Majka Miroslava Ćire Blaževića, Kata, bila je protiv nadimka Ćiro, koji je nastao sasvim slučajno ali je opstao sve do danas.

"Moji roditelji su držali hrvatski dom u kojem se održavala predstava s likom koji je govorio iz trbuha i čija se lutka zvala Ćiro. I kada je on otišao mene su počeli zvati Ćiro što je mene jako ljutilo ali to vam je uvijek tako. Kada se ljutite onda to drugi namjerno ponavljaju i ostao sam Ćiro", objasnio je.

Ćiro je postigao mnoge sportske utjehe i prepoznat je diljem svijeta, vrlo je važna osoba u nogometnom miljeu. Međutim, taj put nije bio nimalo lak. I sam je rekao da je postao svjestan onog trenutka kada je shvatio da je novac moć, a on ga u to vrijeme nije imao.

"To mi je bio jedan dodatni motiv kroz cijelu karijeru jer sam prošao neimaštinu koja je bila najveći poticaj mojoj težnji da izađem iz sirotinje. Uspio sam ali vjerujte mi da sam prošao trnovit put. Otišao sam u Švicarsku kao ekonomski imigrant i tamo sam radio najteže poslove da bi opstao jer sam već imao obitelj. Što je najzanimljivije, shvatio sam nešto što bi želio podijeliti s mladima. Ja sam išao od kluba do kluba, pokušavajući ih uvjeriti da sam dobar trener, no nitko me nije htio uzeti. Ostao je samo jedan klub kojeg nitko nije htio, ali ja sam ih uzeo i iz četvrte lige doveo ih u prvu. I tada su me počeli tražiti. Tako sam u Švicarskoj počeo kao metlar, a samo osam godina iza toga sam bio njihov izbornik. Svu ljubav sam posvetio svom poslu, nogometu", otkrio nam je Ćiro.

Njegova supruga Zdenka mu je zapravo najveći oslonac i podrška tijekom cijelog života. No uvijek ju je nekako vješto skrivao od medija.

"To je njoj uspjelo jer ona je alergična na publicitet, smatra da je to moj posao. I nikad, ali nikad, niti jedno slovo nije dala u javnost, niti kad je bila moljena ili visoko plaćena nije pristala. I ja joj čestitam na tome jer me mogla samo negdje zafrknut. Mogla je nešto reći o meni što se ne zna", nasmijao se Ćiro.

A kakav je Ćiro kao djed?

"Oni kažu da sam najbolji. Trudim se da im ostavim nešto za školovanje, jer znanje je najjači argument u životu i adut egzistenicije", zaključio je.

Od svih trofeja u karijeri koje je osvojio, kao najdražeg izdvaja jednog.

"Osvajanje Jugoslavenskog državnog prvenstva s Dinamo 1982. godine", otkrio je.

Da Ćiro nije trener, odabrao bi jedno posebno zanimanje iliti postao bi svećenik. A otkrio je i što misli o Zdravku Mamiću.

"Zdravko Mamić je jedan genijalan trgovac. Napravio je od jednog siromašnog kluba kao što je Dinamo - Juventus. Osim što moram reći jednu frazu koja je istinita, obraćam se Mamiću - učinio sam ti mladost sretnu, a ti meni sretnu nesretnu. To je definicija odnosa Ćire Blaževića i Zdravka Mamića" otkrio je.

Jedno ga je vrijeme aktivno zanimala politika, a onda se povukao iz tog svijeta.

"Zato što sam čisti antitalent za politiku i to sam shvatio na vrijeme. Žao mi je vremena izgubljenog u politici", priznao je.

