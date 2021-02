Ima 92 godine, a krajem 2020-te objavio je novi album, do epidemije koronavirusa redovito je nastupao, a glazbom se počeo baviti još prije Beatlesa i Rolling Stonesa. On je Jimmy Stanić i sigurno je jedan od najstarijih aktivnih glazbenika na svijetu. Jimmy još uvijek vozi automobil, svaki dan kuha, a tajnu svoje dugovječnosti otkrio je za In Magazin.

"Ja sam cijeli život pušio i pušim sada, ali sasvim umjereno. Pet do šest najviše kroz dan, ni toliko, pijemo lijepo vino, isto sve umjereno", kaže Jimmy Stanić.

Možda je baš u umjerenosti tajna njegove dugovječnosti našeg glazbenika koji je prije nekoliko dana proslavio 92.rođendan. Bez obzira na godine, nije se odrekao cigareta, alkohola, slatkoga, a teško mu padaju i savjeti liječnika o zdravoj prehrani

"Lešo, samo lešo. Pa kak' bum lešo. Mogu dva dana jesti lešo, ali više ne. Onda moram nešto ispeći", priznaje Stanić

Glavni kuhar u domu Jimmyja i njegove supruge je on, a to je samo jedan od razlog zbog kojeg se prije više od 40 godina Barbara zaljubila u njega.

"Jako dobro kuha. Pomaže jako puno, dobar je u duši.", potvrdila je Barbara. "Da zato me i drži", našalio se Jimmy.

"Volim starijima pomagati preko ceste. Ili oprati ako treba sad pod ili suđe", dodao je.

"Ako mi daš kakvog dobrog burbona onda ti pjevam, to je skupo. Vidiš da nema nastupa, to je skupo. Imaš kojega? Tennesy, imaš kojega? Ma da, imaš šljivovicu. A i to je dobro", nastavio je pjevač u šaljivom tonu.

A njihov recept za skladan i dug brak glasi ovako:

"Morate ujutro kad se probudite dati pusu mužu, kad god idem van iz kuće uvijek pusica, to je ona mala pusica. Kad dođem isto, navečer kad idemo spavat puseka, ujutro, čisto ovako da se održava jedan kontinuitet", tvrdi sretni par.

Pusa je njihov lijek za sve.

"Ako se i posvadimo malo moramo si dati pusu i to pomaže", kaže Stanić.

Zlata vrijednih bračnih savjeta imaju još:

"Smijeh liječi, u braku je vrlo važno biti veseo, ne biti tmuran", smatra Barbara.

"Treba uvijek ženi dozvoliti da ima zadnju riječ onda ona velik svoje, a na kraju velim ja-da, draga", dodaje Jimmy.

Jimmy je navršio 92, a Barbara 84 godine. Na brak ju je nagovarao punih 13 godina, a danas zajedno čak i snimaju pjesme. Neki od njihovih dueta našli su se i na njegovu novom albumu.

"Ako se komu i sviđa dobro, ako ne isto dobro", kaže glazbenik.

Osim glazbom, Jimmy dane bez nastupa krati izrađujući kartonske kućice.

"Kad donese nekakvu lijepu kutijicu, odmah kućica, ili u dućanu kad se nešto kupi, a sad je sve pakirano u tim nekim finim papirčekima", kaže Jimmi i dodaje: "Htio bih napraviti izložbu, ali ne znam gdje. Svaka je drukčija kućica."

Jimmy je u životu snimio više od dvjesto pjesama, ali kad je riječ o financijama, onima koji bi ga angažirali za nastupe, ostavljao je slobodu da sami odluče koliko će mu platiti.

"Ali kad su ponudili malo premalo onda sam ipak rekel-čujte malo, malo dodajte, onda ćemo malo još dodati", prisjetio se Stanić.

Vedar duh i mnogo smijeha, to je, kaže, uz dobru genetiku, sigurno pomoglo da se ozbiljno približi stotoj.

"Mene čim vide na ulici odmah mi dođu gospon Stanić znate ovaj vic, pa mi vele-čujte ako niste zadovoljni sa sobom idite u predsoblje", smije se Jimmy.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.