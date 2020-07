Ibrici Jusiću na Splitskom festivalu uručena je nagrada za najcjelovitije djelo. Kakvu je poruku legendarni Dubrovčanin poslao s poznate splitske pozornice te zašto grad pod Marjanom, uz Dubrovnik, smatra najvećom ljubavi? Čime se ponosi u životu, ali i kako namjerava zaraditi za kruh u slučaju još veće koronakrize, otkrit će vam naša Anja Beneta.

Ibrica Jusić i Split vole se javno. Splitski festival ove godine slavi svoj 60. jubilej, a zaštitni znak dubrovačkih skalina čak 50 godina vjernosti splitskim Prokurativama...

"Što je najbolji dokaz ovaj grb Grada Splita koji sam dobio kao finalist, ovdje piše Split 70 . Evo koliko su onda do nas držali da su nas kitili zlatom. Split je meni uz Dubrovnik sigurno najveća ljubav. Ja svima kažem, neki su se Dubrovčani znali i uvrijediti da je meni Split više dao kruha jesti nego Dubrovnik za tri života", ispričao je Ibrica.

Sa splitskih Prokurativa legendarni Dubrovčanin, ove je godine odlučio poslati iznimno snažnu poruku. Da bi život vrijedio, smatra doajen hrvatske glazbe, cijela priča stane u samo dvije riječi:

"U ovo šašavo vrijeme korone i materijalizma, licemjerja u politici i svemu da je najvažnije ostati čovjek, ako se uopće može ostati čovjek u ovim situacijama . Džaba i zlato i sve, ako nisi čovjek. Ovo je poruka mladim ljudima da se usmjere u pravom pravcu u životu, da cijene neke vrijednosti od života važne", rekao je glazbenik.

Važnu Ibričinu poruku prepoznao je i ocjenjivački žiri Splitskog festivala koji mu je dodijelio nagradu za najcjelovitije djelo. No od nje je Ibrici ipak važnije nešto drugo.

"Meni je najvažnije da pjesma živi. I za Olivera su govorili vidi onog ćoru spava dok pjeva 'Galeba', a 'Galeb' je onda postao kultna pjesma Olivera Dragojevića. Nije bitan momenat, nego vrijeme najbolje pokazuje da li nešto vrijedi ili ne vrijedi...", objasnio je Jusić.

A vrijeme je pokazalo i sve vrline našeg legendarnog šansonijera...

"Nabacim osmijeh, dam 5. Zahvalim Bogu što sam se probudio i svaki dan kad idem spavati zahvalim Bogu što mi je poklonio dan bez obzira kakav bio . Čovjek mora živjeti sa svojim slabostima i vrlinama, svojim strahovima ... A ujutro pred ogledalom, nabaciš osmijeh, drž se Ibro,još si živ!", ispričao je glazbenik.



"Nemam se čega stidit, nikad nisam nikog prevario, nikad nisam ukrao. Pogotovo kad su žene u pitanju, nikad nisam ženu prevario, a one su mene varale. Ali nema veze, to je njihova savjest", istaknuo je Ibrica.

Važno je, kaže, da je njegova čista kao suza. Možda baš zato što se cijeli život vodio savjetom koji mu je davno dala njegova majka...

"Sine budi sretan ako nekome možeš pomoći , a da ne tražiš pomoć. Ja hvala Bogu nikad nisam bio u situaciji da nekog tražim pomoć. I sad u ovo doba korone, nema koncerata, sjest ću na skaline, uzet gitaru i stavit kofer, mozda netko nešto ubaci, ako itko i prođe s obziorm u kakvoj je situaciji Dubrovnik...", rekao je Jusić.

Upravo na toliko mu voljenim dubrovačkim skalinama, njegov pas Simba, koji ga je pratio i na Splitskom festivalu, doživio je svoj prvi nastup. Iako ima tek pet mjeseci, Ibričin ljubimac već je odlično usvojio sva pravila ponašanja na pozornici.

"Nije mali divlji pas iako ima tek pet mjeseci. Jer ja doma kad vježbam, on je meni pod stolicom, kad jedem on je pod stolicom. Kad sam došao na skaline, samo sam otvorio mali stolčić da sjednem, on je već bio pod stolicom. Isto i ovdje na sceni... ", ispričao je Ibrica.

Simba dobro zna da još jedno pravilo važno - nikad ne diraj Ibričinu gitaru! No ova zapovijed ne vrijedi samo za pse, već i za ljude...

"To je za mene živo bićr, dio mene, tako dati nekome instrumet da se igra s njime nema šanse", naglasio je glazbenik.

Nema šanse, priznaje na kraju, ni da ikad promijeni stav o najvažnijoj životnoj zadaći...

"Budi čovjek, sve do kraja...", zaključio je.

