Nova, šesta sezona Farme čeka vas na malim ekranima od 16. rujna u 20 sati. Prije nego što avanture nove ekipe farmera počnu, pred našim kamerama, pobjednik posljednje Farme Goran Kaleb, prisjetio se kako je izgledao njegov put do pobjede. Doznajte i što je poručio ovogodišnjim natjecateljima.

Dok se novih 18-ero kandidata ove jeseni sprema zakoračiti u avanturu života ulaskom na Farmu, posljednji pobjednik ovog reality showa Goran Kaleb, prisjetio se svog iskustva.



''Neke su me stvari promijenile na Farmi, recimo, kad čujem sad nešto o sebi dignem glavu i prođem, a prije bih se zapitao zašto to govore'', priča nam.

Jer koliko god uvjeti na Farmi mijenjaju čovjeka, važno je ostati dosljedan sebi.

''Vole me ljudi, ali volim i ja njih, tako da se sklopim gdje god treba'', tako je Goran govorio pri samom ulasku u show, a čini se kako je doista njegov karakter bio ključan u borbi za finale. Nakon kojeg su se uspjela održati novosklopljena prijateljstva.

''Ostao sam u kontaktu sa dosta farmera i čujemo se gotovo svaki dan, bar s nekima. S Antom, Josipom, Katicom, Igorom, Danijelom, Barbarom, Danijelom'', kaže nam.

Goran je i jedan od rijetkih farmera koji je održao svoje obećanje o podijeli nagrade. Iznos od 500 000 kuna podijelio je s kolegama farmerima Antom i Josipom.

''Tako smo dogovorili u početku, bili smo dobri i ako netko od nas pobjedi, da djelimo, držimo se do kraja. Plan nam je uspio, bili smo skupa isto smo razmišljali'', objašnjava nam.

Dodao je da je svoj dio novca sam uložio u kuću, to jest dva apartmana.

''Trebao sam ih iznajmljivati, ali sam se ulijenio, pa sam ja uživao tu gdje smo sad'', priznaje.

U rodom Rogotinu nakon pobjede dočekali su ga sa stilom i, kako kaže, tek je tada shvatio koliko ga je ljudi podržavalo.

''To je bilo nešto što je u selu bilo neviđeno, ušao sam na magarcu, išao oko sela, svaka kuća je iznjela baklju, muzika je išla oko sela, catering pred kućom, bilo je za poželit'', prisjeća se.

A i dvije godine nakon Farme, njegova popularnost ne jenjava.

''Prepoznaju me na ulici gdje god da dođem, pogotovo starije generacije, a Gorane trebao si ovo, trebao si ono, trebao si ovako onako. Ali to je drugačije kad si tamo, vani i unutra, postaneš nakon nekog vremena ograničen'', kaže.

No čini se kako se nije zasitio reality iskustva.

''Bio sam u još jednom realitiju koji se u Hrvatskoj ne prikazuje, sad malo odmaram, sad bi trebalo početi i nešto raditi. A što se tiče nove Farme naravno da ću gledati, jedva čekam vidjeti kakvi su kandidati'', znatiželjan je Goran, a za nove kandidate ima jednostavnu poruku.

''Poručio bih im da budu to što jesu, da ne glume jer kad tad će to kamera uhvatiti, neka budu svoji, to je recept za uspjeh'', smara Goran.

Pa neka igre počnu.

