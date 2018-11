U Sarajevu smo se družili s poznatim glumcem Emirom Hadžihafisbegovićem.

Iako je iza njega više od 30 godina profesionalne karijere, Emir Hadžihafisbegović je zaposleniji nego ikad. U njegovu slučaju, to što pati od nesanice, samo je prednost jer osim što snima nove epizode kultne serije ''Lud, zbunjen, normalan", uskoro se sprema na skandinavsku turneju s monodramom, a u sljedeće dvije godine glumit će u čak šest filmova. I sve što čini, čini s osmjehom na licu, često zbijajući šale.

''Ja sam čovjek nabijen pozitivnom energijom, to je dio mog duha. Kažu, život ti je takav kakva ti je misao. Pa ako si loše, i ako ti je sve oko tebe loše, takav će ti biti život. Ja sam i privatno i poslovno poznat po tome da volim i širim pozitivu'', govori nam glumac.

Emir je bosanskohercegovački, ali i hrvatski glumac, koji je upravo za ulogu u hrvatskom filmu „Takva su pravila" osvojio najveće priznanje u svojoj profesionalnoj karijeri - nagradu Zlatni lav. To je, naravno, samo jedno u nizu priznanja koje je ovaj 57-godišnjak osvojio, a koliko ga narod voli, dokazuje i činjenica kako ovaj simpatični glumac više ne može neprimjetno šetati.

''Godi to, bio bih demagog kad bih rekao da ne godi. Zaustavljajuj me u Skopju, Sarajevu, Ljubljani, Zagrebu, zadovoljstvo je da si na cijelom tom području popularan. Ali zaustavljaju me i u Cannesu, Berlinu, Veneciji, moji filmovi bili su nagrađivani na svjetskim festivalima'', objašnjava Emir.

Putujući svijetom, Emir je stekao mnoge prijatelje, no jedan mu je posebno drag. Bivši trener Ćiro Blažević jedan je od onih ljudi na čiji će spomen, kako kaže, iz poštovanja i ljubavi, ustati i stajati mirno.

''Na mojoj ruci je sat koji mi je on poklonio, koji je skinuo sa svoje ruke u jednoj specijalnoj situaciji. Intimne je prirode pa ne bih rekao. Genijalac je kao čovjek i kao trener'', hvali Emir Ćiru.

Vjerujemo kako se i njegovi prijatelji rado pohvale time što znaju jednog od najboljih glumaca na ovim prostorima. Iako je gluma njegova najveća ljubav, da se nije počeo baviti ovim poslom, kaže, bio bi pekar.

''Bio bih pekar jer volim taj posao i miris kruha. Odrastao sam pored pekare, najbolji prijatelj mi je bio pekar, tamo sam odrastao i nije nemoguće da otvorim pekaru kao biznis. Emirov kruh - kad si me povukla za jezik'', planira omiljeni glumac.

Kako svaki čovjek ima karakteristike pojedinog godišnjeg doba, Emirove svakako pripadaju ljetu. Nije ljubitelj zimskih radosti ni zimskih hladnoća.

''Samo ljeta, neka zime, ali rođen sam u kolovozu i vatreni sam znak. Bolje se osjećam ljeti nego zimi. NIje mi strano biti na plaži, ali nisam nikad stao na skije osim pored kamina'', šali se Emir.

Vjerujemo kako i dok sjedi i uživa pokraj kamina, Emir ne miruje, već razmišlja o nekim novim ulogama za pamćenje.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

