Treća epizoda Supertalenta gledatelje očekuje iznimno ove subote, a da treća životna dob može biti itekako zabavna, dokazale su Dream Team Babe iz Ljubuškog. Bilmanov zlatni gumb možete smatrati opravdanim ili ne, no ove vas umirovljenice neće ostaviti ravnodušnima. Nakon velikog uspjeha na "Supertalentu" rodni je kraj za tu zabavnu skupinu pripremio doček koji će još dugo pamtiti.

Dream Team Babe bile su u nedjelju na pozornici Supertalenta, a već drugi dan na pozornici rodnog Ljubuškog, koji ih je dočekao raširenih ruku.

Zlatni gumb Babama je bio iznenađenje jednako koliko i publici.

"To vam ne mogu opisati, to je nemoguće opisati, kao da smo bile u sedmom nebu. Stvarno smo se iznenadile, nismo došle k sebi kad je Davor ustao i zlatni pritisnuo! Davor je tu najstariji, pa je morao on baš to jer nam je on najbliže godinama, dobro se drži, malo je ćelav, ali nema veze, dobar je", izjavile su Ana Škorput, Blagica Skoko i Nada Lauc.

Ovoliko uzbuđena, šali se Nada, nije bila ni kad se udavala.

"Nisam sigurno, budi siguran da nisam. Kad sam se udavala, došli su po mene, jamili, odnijeli, prekrižili i to je to. Hvala svakome jer ovo doživjeti... Evo, mi i Vatreni. Evo, mi smo Vatrene i otpjevali, ali nam nisu došli pa ću im kritiku poslati čim mogu prije", poručila je Nada.

Inspiracije za tekstove nikad im nije nedostajalo.

"Nećeš vjerovati, ja to začas napišem, pozovem ih, probamo i odosmo. Otpjevamo i to je to, nema kod nas puno proba i puno svega toga jer su glasovi uštimani već odavno", otkrila nam je Nada.

Na njihove šaljive bećarce nitko se nikada, kažu, nije uvrijedio.

"Ma kakvi, mi to sve zgodno, lipo. Bude nekad nešto, ali mi to uljepšamo na neki način, baš ispadne fino", izjavila je Kata Mihaljević.

Na pitanje što su pripremile za polufinale, Babe već imaju spreman odgovor, a i taktiku.

"Uštipci, pršut, sir, bukaru i pletaru. To ćemo im odnijeti i kazat ćemo im: "Hercegovci kad vide da ovako za praznim stolom ljudi side, ne bi ni trepnuo, uštipci se nose, kruh i vino, time se ponose. Drago društvo, nek' vam je u slast, sad će ove Babe razveselit vas. I mi se povlačimo, otpjevamo i to ti je to", otkrila nam je Nada.

