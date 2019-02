Davor Garić otkrio nam je sve tajne posla kojeg obožava i kojeg radi s puno ljubavi i predanosti.

Davor Garić jedno je od zaštitnih lica IN Magazina Nove TV i novinar koji obožava svoj posao. To su prepoznale brojne domaće zvijezde koje mu otvaraju vrata svojih domova, a mi smo u razgovoru, između ostalog, saznali kako mu uspijeva ono što većini njegovih kolega baš i nije.

Davor nam je otkrio i kako se našao u svijetu showbizza, koje su odrađene priče najdraže, tko je od zvijezda koje je intervjuirao na njega ostavio najsnažniji dojam, a porazgovarali smo i o njegovoj tituli jednog od najpoželjnijih Hrvata.

"Moji prvi koraci na malim ekranima krenuli su na dva ''fronta'' istodobno, i to sasvim neočekivano. 2004. godine sam dobio poziv da počnem raditi kao voditelj na riječkoj regionalnoj televiziji Kanal Ri te u gotovo identično vrijeme, poziv od produkcije prve hrvatske sapunice ''Ville Marie'', koja je među tisućama prijavljenih glumaca amatera na javnom natječaju izbarala baš mene za jednu od velikih uloga. Ne moram posebno objašnjavati da mi se život preokrenuo naglavačke i krenuo u smjeru o kojem nisam mogao ni sanjati", otkrio je Davor.

U IN Magazinu radi već dugi niz godina, tijekom kojih je stekao povjerenje brojnih domaćih zvijezda. Jedan je od rijetkih novinara koje mnogi slavni Hrvati ugošćuju u svojim domovima.

"Recept je jednostavan, no nije jednostavno skupiti sve ''sastojke'': povjerenje, prijateljstvo, profesionalnost na najvišem nivou i neku suluda želja da uvijek iznova priča koju radim sa zvijezdama bude najbolja ikad. Desetljeće predanog rada u IN Magazinu omogućilo mi je da i najveće domaće zvijezde znaju da u bilo kojem trenutku, bio to ljubavni skandal, bio to najsretniji trenutak u njihovim životima, mogu računati da će njihova priča u IN Magazinu biti obrađena s maksimumom ljudskosti, suosjećanja, poštenja i poštovanja te da ih nikad, ali baš nikad, nećemo iznevjeriti", objasnio je.

Zanimalo nas je i koja mu je priča koje je radio, nekako najdraža.

"Neeeeee, to je najgore moguće pitanje ikad, ha ha! Među tisućama reportaža i intervjua koje sam snimio u deset godina teško je nešto izdvojiti, no svakako pamtim putopisni serijal koji sam snimao na tromjesečnom road tripu Latinskom Amerikom. Nezaboravna 24 sata provedena s predsjednicom Kolindom u situacijama u kojima je dotad nikada nismo vidjeli, oči u oči s Angelinom Jolie. Najzabavnije su priče koje nastanu neplanirano ili u posljednji trenutak, za koje se TV ekipa katkad mora itekako namučiti kako bi došla do ekskluzivnog sadržaja".

Radeći s brojnim zvijezdama, ostvario je i prava prijateljstva s nekim od njih i koje su na njega ostavile snažan dojam.

"Tony Cetinski, Maja Šuput, Mate Bulić, Lana Jurčević, Stjepan Hauser, Severina, Jole, Nives Celzijus. Teško je bilo koga izdvojiti, kad s mnogim zvijezdama imaš zaista prijateljski odnos", priznao je Davor.

On svoj posao obožava, za koji navodi kako ima samo jednu jedinu manu.

"Jedina negativna strana ovog posla je ta što često nemam vremena naspavati se. Ostalo su sve pozitivne strane. Ja se ne doživljavam kao klasični novinar, nego kao zabavljač pa su moje TV priče redovito odraz dobre zabave na snimanju. Ima li boljeg od toga da čovjek radi ono što voli i da se pritom dobro zabavlja? Kad tomu dodamo putovanja, adrenalin, ekskluzivan uvid u život zvijezda, mogućnost kreativnog izražavanja i slično, računica je jasna – meni je ovo posao iz snova", priznao nam je.

Davor nosi titulu jednog od najpoželjnijih Hrvata, a često ga prepoznaju u šetnji ulicama ali i ljeti na plaži.

"Ljudi me prepoznaju uglavnom ljeti na plaži kad sam u kupaćim gaćicama. Kad me vide odjevenog na ulici, nisu sigurni jesam li to ja ili ne! Hahaha! Tako se, naime, šale moji prijatelji, aludirajući na mahom razgolićene fotografije na mojem Instagram profilu. No fitness je moj najbolji psihoterapeut i svojim primjerom želim svima pokazati da zdrav i sportski način života ima brojne prednosti. Mnogi vide samo pločice i isklesane mišiće, no to je samo jedna u nizu pozitivnih strana sportskog načina života", otkrio nam je Davor.

Upitali smo ga gdje se vidi u bliskoj budućnosti, točnije za pet godina.

"Svi koji me poznaju, odmah bi vam se nasmijali na ovo pitanje jer znaju da ja živim od danas do sutra, sada i ovdje, uživam u svakom trenutku kao da je prvi (da ne kažem posljednji jer mi je to presumorno, ali shvatili ste). Ja bih se večeras mogao spakirati i preseliti se u Rio de Janeiro ili se odlučiti na robinzonski život na nekom pustom otoku, sve je moguće kod mene. No recimo da se ne bih bunio da za pet godina imam troje djece, sreću na svim životnim poljima, da sam zdrav k'o dren, da imam vlastitu firmu s oko 200 zaposlenih i poslovanje u debelom plusu te da na Novoj TV vodim live talk-show koji će imati gledanost veliku k'o kuća", zaključio je Davor.

A mi ćemo Davora zasigurno gledati u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama" u kojem će nastupiti kao jedan od kandidata i pokazati svoje plesačko umijeće.

"Oduvijek sam bio pomalo ljubomoran na ljude koji su talentirani za ples jer je za mene ples poput nekakve erupcije vulkana strasti. Kroz ples se mogu izraziti sreća, tuga, uzbuđenje, ljubomora, erotika. Sve ono što čovjeka čini čovjekom. Moje plesno umijeće će tek izaći na vidjelo! Nisam sad baš neki Travolta dancer ali nisam ni deblo. Već smo moja partnerica i ja osmislili opaki plan kako ćemo nadoknadit pokoji moj eventualni nedostatak", otkrio nam je.

Dodao je i kako jedva čeka početak showa i da od njega zapravo možemo očekivati puno iznenađenja.

"Ma svemu vezanim za show se veselim. Pripreme i uvježbavanje koreografija, nastup u showu, iščekivanje rezultata, druženje s kolegama plesačima i after party nakon svake emisije. Veselim se i još jednom malom iznenađenju koje pripremamo moja partnerica i ja. Sada ga ne smijem odati ali recimo samo da će biti upamćeno", bio je zagonetan Davor.

U emisiji ćemo gledati brojne plesne stilove i pokrete, no on se jednom ipak najviše veseli.

"Jako se veselim tangu. Tu ću definitivno iskoristiti svoj ionako "ukočeni" gornji dio tijela za dobro držanje potrebno za tango, a neki stilovi plesa poput slowfoxa ili quickstepa su mi u rangu znanstvene fantastike pa se veselim i svladavanju tih nepoznanica", zaključio je Davor.