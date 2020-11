Raspored bez koncerata ni Indiri više nije drag. U iščekivanju prepunih dvorana i rasplesanih nastupa, ona od pozitivnih misli jednostavno ne odustaje i ne čeka da se dogodi čudo, već svoje ''Čudo'' donosi na glazbenu scenu. Osim novim videospotom, za koji kaže da će sve natjerati na ples, Indira već smišlja i kako natjerati nas na vježbu. Uz to, marljivo radi na novoj liniji namještaja te pokreće novi biznis.

Iako na njezinoj glazbenoj playlisti, balada svakako ima, pa čak i u ovo neobično vrijeme, Indira teško bježi od zaraznog plesnog ritma. Najnovija pjesma ''Čudo'' upravo je takva. Videospot je vani a ona poručuje – probajte ne zaplesati.

"Pa ako želimo transformirati realnost potrebno nam je uistinu veliko čudo, a čudo ja donosim ovako lijepo na rukama. Tako da taj groove jednostavno pokreće, a nekako nam je uz njega sve lakše. Puno je lakše raditi, pospremati, kuhati, raditi od doma, tako da je to na jedan način dobar stimulans za dobro raspoloženje", objasnila nam je.

Jer tko zna kad ćemo ponovno zajedno zabavljati se i plesati. I njoj teško padaju mjeseci bez veselja i gužvi, susreti bez poljubaca i zagrljaja.

"A s druge strane još jedna promjena koja mi je puno teže pala, a to je da je moj posao pjevačice apsolutno više ne postoji, i ja ne znam kada ću se popeti na pozornicu i zapjevati. Dakle, ta neizvjesnost i ta letargija me pomalo straši ali ljudi, ja kao i vi što trebate - glavu gore, osmijeh na lice i idemo samo naprijed", poručila je pjevačica.

"Joj, partiji mi naravno nedostaju, ali pustimo to. Bit će partija, dobrih koncerata, bitno je da smo malo strpljivi, da smo živi i zdravi, ali na neki način možemo slušati glazbu, možemo biti sretni, možemo razmišljati", zaključila je Indira.

I dok čekamo da se dogodi čudo i sve vrati na staro, treba se okrenuti malim stvarima i najdražim ljudima. Njezino čudo je suprug Miro.

"On je uistinu napravio čudo ulaskom u moj život, s obzirom da je dobro da sam ga na kraju krajeva poslušala. Te novce koje smo mukotrpno zaradili, na neki način uložili u turizam, proizvodnju namještaja, proizvodnju profesionalnih sprava za vježbanje, jer bi inače poslije ovog intervjua otišla kući kmečala i mislila što dalje. Ali alternativa uvijek postoji", kaže Indira.

A ideje se rađaju jedna za drugom. Osim dizajna namještaja, Indira se baca i na dizajn interijera i sve po principu ključ u ruke, a ključ donosi upravo ona. Ima ona ideja za još štošta. Na društvenim mrežama često komunicira s publikom, ali ih motivira i na vježbanje.

"U vrijeme karantene smo snimili nekakav desetominutni klipić s vježbanjem, ljudi su ga sejvali i dan danas vježbaju po njemu, i to me veseli jer bitno je da se u ovom kaotičnom i turbulentnom vremenu i teškom vremenu krećemo. Da malo radimo na sebi, jer nije uzalud rečeno u zdravom tijelu zdrav duh. Čak imam jednu dobru ideju u vezi vježbanja, ali će moji ljudi zvati tvoje ljude. Dont worry", izjavila je pjevačica.

Do tada za dozu zabave Indira preporuča show "Tvoje lice zvuči poznato". Iako je u žiriju, ni nju nisu zaobišle male transformacije, a upravo zbog njih se o emisijama govori još danima kasnije.

"Naravno da ljudi uvijek komentiraju i to je jako, jako dobro, ja to volim. Sto ljudi, sto čudi, a o ukusima se ne raspravlja.

A dobila sam i kompliment od muža s obzirom da na kućni prag uvijek dolazi neka druga žena, što nije tako ni loše, i u biti je on najviše profitirao, Levak, Levak", našalila se Indira.

Iako i ona i njezin Miro uživaju u njezinim transformacijiama, svoje kratke, već preznatljive frizure neće tako lako odreći.