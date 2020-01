Indira Levak, Lana Jurčević i Maja Šuput nisu samo poznate pjevačice. One su naime i poduzetnice, i nisu jedine! Sve je više poznatih dama koje su pokazale kako nisu uspješne samo u jednom poslu.

Ljupka Gojić Mikić, jedna od naših najpoznatijih manekenki s inozemnom karijerom, u trenutku kada je zatrudnjela s prvom kćeri Janom našla se na prekretnici života te manekenstvu i modelingu dodala dizajn:

''Uhvatila me panika, ja sam navikla pakirati se, putovati, raditi. Kratko traju te karijere, odjednom si ostario, ostao si trudan...', prisjeća se Ljupka.

Deset godina kasnije ovom poslu je dodala još jedan. Zajedno sa svojim suprugom Mihaelom Mikićem otvorila je i slastičarnicu:

''Mi smo danima, tjednima isprobavali svaki kolač i to mi je bilo jako teško i naporno... Meni više pašu voćni kolači, Miki i mom bratu pašu čokoladni. Napravili smo nekakav miks, potrudili smo se da si svatko nađe nešto, a opet da ne pretjeramo s izborom'', objašnjava.

I nisu jedini koji su pokazali da su kreativni i uspješni i na drugim područjima osim onog zbog kojeg ih znamo. Indira Levak mnoge je svojedobno iznenadila kada je svoj hobi pretvorila u posao.

''Teško im je jednostavno mene staviti u tu dimenziju, pjevačica je i dizajnerica, ali to je moja strast'', kaže.

U trenutku uređivanja vlastitog stana svoju tihu strast je kovala, obrađivala te brusila i tako, uz pjevačku karijeru, prije četiri godine uspješno počela graditi i karijeru dizajnerice namještaja.



''Daske su od hrasta i fantastičan je i kad je sirov, onda je bijele boje. Ja sam se odlučila da ga malo bajcam, možemo ga bajcat u bilo koju nijansu, ja sam se odlučila za ovu'', priča.

I u slučaju bivše misice Ivane Ergić hobi je prerastao u pravu ljubav i posao. Ova misica ne propusti nijedan dan a da ne izradi barem jednu lampu:

''To su uvijek nečije životne priče, neke ljubavne priče, uglavnom je neka ljubav u pitanju - prema djeci, prema prijateljici, prijateljstvo. I najveća mi je nagrada kada su oni zadovoljni - iznenađeni ovi koji ju dobiju tu često poteknu i suze pa se onda ja skupa s njima radujem'', otkriva.

Maja Šuput već godinama uživa status kraljice svadbi, a u ozbiljnoj je utrci i za titulu najveće estradne poduzetnice. Njezini obožavatelji osim za mikrofonom luduju i za šiltericama, natikačama, slušalicama i majicama iz njezine kolekcije. U svemu joj pomaže suprug Nenad Tatarinov:

''Moram dat hommage svom mužu. Kad sam mu rekla da to želim, on je rekao pa ti to i trebaš, ti si to već trebala. Rekoh kako da stignem, nemrem, ja i menadžerica smo same 20 godina. Menadžerica cijeli dan na kompjuteru radi, ja sam na terenu. Što se tiče Majushke i ovih stvari, muž je odradio to ovako'', priča Maja.

Pjevačica Lana Jurčević nedavno je svoju liniju kozmetike predstavila u kućnom ogrtaču i kosom ispod ručnika. Iako joj se sviđa u poduzetničkim vodama, karijeru pjevačice ipak stavlja na prvo mjesto:

''Mislite li vi da bih ja odustala? Ja mislim da bih ja bez muzike umrla, ovo sve je lijepa nadogradnja i ja to zovem lijepo švrljanje u neke druge vode'', kaže.

Katarina Baban iz sezone u sezonu, osim glumačkim ulogama, ljubiteljice elegancije osvaja i svojim modnim kreacijama.

''Meni je samo krenula odjednom ideja - jao, ja bih mogla naučiti šivati. Točno se sjećam da sam mami došla i rekla sam: 'Mama, pa daj, baš si me mogla naučiti šivati.' Njezina prva reakcija bila je: 'Joj, Katarina, molim te, nemoj sad s tim, di si sad to iskopala? Ajde, molim te, imaš toliko odjeće, šta ćeš sad ti sebi nešto šiti'', prisjeća se.

No od ideje nije odustala, završila je tečaj i tako je započela njezina modna priča. Poduzetnička priča koju, čini se, pišu mnoge poznate Hrvatice. Očito je samo pitanje vremena kada će nas još koja poznata dama iznenaditi svojim idejama.

