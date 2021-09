Još kao dječak skupio je snove o tome da postane mađioničar i pobjegao od kuće kako bi se pridružio cirkusu. Potporu nije imao ni od obitelji ni okoline, no on je nastavio sanjati. Čak i kada su ga u cirkusu tukli i zlostavljali. A danas iluzionist Staneli živi svoje snove. Jedan od njih je i Supertalent, gdje je svojim nastupom priskrbio i prvi zlatni gumb u osmoj sezoni showa.

Prva epizoda s audicija Supertalenta je iza nas. Bilo je mnogo onih koji su osvojili žiri talentom, no iluzionist Staneli itekako se istaknuo. Priznaje, imao je velika očekivanja:

''Ovo je talent show, moja očekivanja su bila velika. Da nije tako ne bi se ni prijavio'', kaže.

A onda je uslijedilo ono što, bez obzira na snove, nije sanjao ni u najluđima…

I dalje ga, priznaje, obuzima neopisiv ponos kada se sjeti tih trenutaka:

''Iskreno, Maja mi nije ništa rekla, ali dala mi je još više snage da mogu ići dalje. Prvo zlatni gumb pa predivni zagrljaj, zaista to vrijedi više od milion riječi'', zaključio je.

25-godišnji Nurija, poznatiji kao Staneli, iluzionist je podrijetlom iz Bosne i Hercegovine. U pozadini njegova nastupa, krije se poprilično teška priča:

''Odazivam se na ime Staneli, kad moje ime pravo – Nurja se spomene ne volim to ime….. sestra me ne podržava ni u čemu. Kaže mi kad ćeš se ostaviti tih budalaština'', govori.

Te ''budalaštine'' nešto su što Stanelija privlači još od najranije dobi. Toliko da je kao dječak pobjegao s cirkusom u kojem je, kako bi naučio ''zanat'', trpio čak i zlostavljanja:

''Prvo me istukli, imao sam masnice po nogama po leđima…. 12 sati sam plakao, 12 bio normalan'', priča.

No on je ustrajao u tome da se jednom ponosno predstavi kao iluzionist. Bez obzira na to što su mu drugi govorili.

''Imao sam u sebi ''ma ovo će sve proć, ne može ovo vječno trajat''. Doći će vrijeme kad ću i ja moći nešto'', rekao je.

I to vrijeme je došlo! Staneli trenutačno živi i radi u Švedskoj. Radi ono što najviše voli:

''Iskreno sad mi se svi javljaju, prije kad sam krenuo s ovim da se bavim ovim poslom, svi su me ponižavali, proglašavali me čak i ludim, ali korak po korak odlazak do Švedske, čak i nastupi po Švedskoj, Danska, Norveška, Finska, Njemačka nije bilo bog znaš što velko, ali mislim da je sad trenutak, nakon Supertalenta da ću krenut karijeru ogromnu'', ispričao je.



Iako je možda u dubini srca, nakon Supertalenta, očekivao odobravanje i od obitelji, do poziva još nije došlo…

''Još mi se nitko nije javio od cijele obitelji, od familije, javila bi mi se moja baka, ali ona je nažalost skoro umrla, ali ja im želim svu sreću svijeta nek su oni meni živi i zdravi. Nek oni rade svoj posao, a ja ću raditi svoj posao'', kaže.

Posao koji najbolje zna i koji ga veseli. Što se sve krije u rukavu ovog iluzionista i kako ponovno misli osvojiti žiri, ali i publiku, valja pričekati finale i vidjeti.

