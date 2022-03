Ovacijama publike završila je velika proslava Aflija Kabilja. Koncertom "Moji mjuzikli" u kazalištu Komedija maestro je obilježio niz velikih jubileja. Iz publike ga je bodrio sin Ilan, velika zvijezda devedesetih, koji je samo za IN magazin zapjevao svoj veliki hit i otkrio kada možemo očekivati koncert.

60 obljetnica rada, 85 godina života i 50 obljetnica "Jalte", uistinu velike obljetnice za skladatelja, dirigenta i aranžera Alfija Kabilja.

"Pa je, nije baš sve idealno u tim brojkama ali brojke su nekima važne, meni je važno da imam fantastičnu predstavu s ansamblom komedije", govori Alfi.

"Ova ekipa je apsolutno fascinantna, orkestar je jako dobar, zbor je jako dobar i režija Nine Kleflin je vrlo efektna u ovom malom prostoru, tako da sam strašno zadovoljan da se takvo nešto uopće dešava", dodaje.



Osim što je skladatelj hit mjuzikla "Jalta, Jalta", biografiju slavnog maestra krase brojni uspjesi, ali i zanimljivosti poput one da je autor glazbe filma "Scissors" sa Sharon Stone u glavnoj ulozi.



"Ja sam neko vrijeme radio u Hollywoodu i radio sam 'Sky Bandits' koja mi je najbolja muzika i koja je bila nominirana za Baftu. Ta glazba je izašla na cd-u od najjače firme na svijetu koja proizvodi filmsku glazbu i za svoj 25. rođendan su iz Europe od živućih glazbenika Morriconea i moju malenkost stavili, tako da mi je to velika čast", pohvalio se.

Uz njega je bio sin Ilan Kabiljo. Nakon što mu se devedesetih smiješila svjetska karijera, jedna od najvećih dance zvijezdi nestala je sa scene.



Možemo li Ilana jedan dan ponovno očekivati u glazbenim vodama?

"Pa evo mogu sad izvesti svoju pjesmu", kazao je i zapjevao svoj hit "Kad nema ljubavi".

Priznao je i da mu nedostaje glazba.

"Naravno jer je to moj svijet uvijek bio, ali život me odveo u neke druge građevinske sfere kao što se to kod mnogih dešava da je život nepredvidljiv", govori Ilan.



Koliko je život nepredvidljiv dokazuje i činjenica da je radnja "Jalte", koja je smještena u vrijeme mirovne konferencije za vrijeme drugog svjetskog rata i danas aktualna.



"Na kraju nam ostaje samo da cijelom svijetu poželimo mir kao u pjesmi. Upravo sam dobio jedan mail gdje su mi napisali da je Alla Pugacheva, znači najpoznatija ruska pjevačica, zbrisala i otišla u Izrael. Dakle naveliko intelektualci i ljudi iz showbusinessa odlaze i to je jedan... Žao mi je što se to sve dešava", govori Alfi Kabiljo.



"Ja se nadam da će ti valovi te pjesme nekako doći među te ljude koji samo imaju interesa osvajati tuđe teritorije. Energija te glazbe možda ih uspije misteriozno preokrenuti", zaključio je.

Cijeli prilog pogledajte u videu.

