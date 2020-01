Maja Šuput je na kocertu ljudima u invalidskim kolicima povikala ''Ajmo svi na noge'', Zuhra se sledio od straha kad je prvi put završio u postelji s djevojkom, a Severina neće zaboraviti trenutak kad je pala pred tisućama ljudi. Zvijezde su svoje najsramotnije trenutke podijelile s našim Davorom Garićem.

I zvijezde su samo ljudi od krvi i mesa pa se često nađu u neugodnim situacijama i pomisle: ''Ooooh, zemljo, otvori se!''

''Ja sam osoba koja se strašno puno zna osramotiti i to pogotovo ispred nepoznatih ljudi. Ja ne znam što je to. Super je što imam dobru moć da to sve brzo zaboravim. I sad kad me pitate ne mogu se sjetiti niti jednu, ali znam da se na tjednoj bazi znam osramotiti'', priča Domenica Žuvela.



No neka se neugodna sjećanja urežu za cijeli život. Zuhra nikada neće zaboraviti kako se osramotio pred djevojkom s kojom je trebao prvi put gužvati plahte.

''Jedna cura je došla sa mnom u šator koji je za dvoje i to je bilo defakto nagovještaj mog prvog seksualnog iskustva. Mislim ja sam se od staha sledio. Onda sam prvo od straha šetao po plaži satima, onda smo se toliko ljubili da sam izgubio slinu i onda je konačno došao trenutak da se ja to nešto konačno okuražim'', prisjetio se.

No sve je palo u vodu. a posljedice pamti i dan danas. Seve neće zaboraviti trenutak kad je pala pred tisućama na svojem koncertu u Splitu.

''Išla sam skočit s podesta bubnjara, to sam napravila do tada valjda tisuću puta, uglavnom, kako sam naskočila tako sam ostala dolje sjedećki. Prvo što sam napravila je da sam uzela štiklu, jer sam milsila da li je ona propala možda. Štikla nije propala što znači da mi je koljeno propalo točno za taj osjećaj koji sam osjetila'', ispričala je.

Svi su brzinom munje na pozornici pohitali pomoći pjevačici.

''Ali kad se popela mama. Razgrnila ih je ovako...kao Mesija i rekla ''Ćerce, moja!''. Ja kad sam nju vidjela, nekako mi se učinilo to kao preprivatno sve, kao da je privatizirana bina, samo sam rekla ''Skinite me s bine, nastavite svirat!'', prisjeća se.

Slično je iskustvo imala i Danijela Martinović. Padala je pred publikom nekoliko puta.

''Do toga da mi je puko tak i da sam pala sa bine, ravno na ljude. A znate što, uopće mi nije neugodno! Možda je to zabrinjavajuće'', šali se pjevačica.

Neugodnjaka je u karijeri nanizala i Maja Šuput.

''Tek sam počela pjevati i onda sam išla humanitarno pjevati invalidim. Ljudi su bili u invalidskim kolicima i ja sam u žaru nastupa rekla ''Ajmo svi na noge!''. Drugi moj gaf je bio da mi je došla jedna gluhonijema djevojčica sa svećenikom. Prvo me strah uopće pričati pred svećenikom, ''Bože, samo da nešto ne kažem krivo!'' i onda uvijek kažeš nešto krivo... I kad sam se ja spustila s bine onda me je svećenik pitao da li imama autogram kartu ili nešto da joj dam za uspomenu, ja rekoh ''Imam, evo sad ću ja otić u kombi po karte i donijet ću ti i CD da imaš. A dijete gluhonijemo, znači, ljudi!'', govori Maja.

Kada vidimo da i bogati i slavni proživljavaju ovakve situacije koje bi najradije zaboravili, onda i nama, običnim smrtnicima, odmah bude lakše.

