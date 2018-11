Humanitarna akcija "Korak u život" ove godine slavi svoju desetu obljetnicu. Veliko finale obilježit će se 25. studenog, humanitarnim koncertom u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Podsjetimo, "Korak u život" akcija je koja osigurava stipendije djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a pokrenuo ju je Rotary klub Zagreb Kaptol. U godinama svojeg djelovanja stipendirala je više od 220 studenata.

''Napustio sam obitelj sa 14 godina, otišao sam živjeti kod bake. Zbog neadekvatnih uvjeta kod bake koje nisam mogao imati zatražio sam pomoć u centru za socijalnu skrb. Oni su me poslali u S.O.S. dječje selo u zajednicu, samim time što sam u zajednici bio 5 godina su i odgajatelji i voditelj S.O.S. zajednice rekli za ovu stipendiju'', kazao je Tomislav Radošević, stipendist Koraka u život.



I tu se mijenja Tomislavov život. Nakon teškog djetinjstva i prepuštenosti samom sebi, napokon je dobio oslonac koji mu je vratio vjeru u život. Stipendija Korak u život sada je u njegovim rukama. Nikad neće zaboraviti trenutak kad je dobio poziv iz humanitarne organizacije.



Hvalevrijedna akcija Korak u život već 10 godina brine se za mlade koji nakon završetka srednje škole moraju napustiti domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i udomiteljske obitelji. Na ovaj im se način omogućuje školovanje i daje prilika da lakše zakorače u život.



"Ako nešto traje u kontinuitetu 9 godina evo sada 10, ako je do sada preko 220 stipendija podijeljeno, to znači da je i prikupljen jedan vrlo veliki iznos. Svaka stipendija je mjesečno 1650kn, 5 godina se dodjeljuje pod pretpostavkom da djeca odrađuju korektno svoje fakultetske obaveze znači da je to cifra preko 3 milijuna eura'', kazao je Darko Radišić, voditelj akcije Korak u život - Rotary klub Zagreb Kaptol.

Ovogodišnja ambasadorica akcije Korak u život pjevačica je Franka Batelić. Krajem ovog mjeseca sa svojim će kolegama, kaže, napraviti glazbenu poslasticu za pamćenje.



"Za ovu 10. obljetnicu pripremili smo bogat program. 10 velikih glazbenika uz koje sam ja i Mia Dimšić kao i Filip Merčep kao pripadnici mlađe generacije. Isto tako i Željko Bebek, Jelena Rozga, Psihomodo pop, bit će ludo bit će zabavno 25.11. u Hrvatskom narodnom kazalištu", kazala je Franka.

Upišite u svoje kalendare 25. studenog jer upravo na taj dan i vi možete sudjelovati u ovoj glazbeno-humanitarnoj priči.

