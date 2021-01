85-godišnji glazbenik Hrvoje Hegedušić idućeg tjedna proslavit će prvu godišnjicu braka sa svojom 35 godina mlađom suprugom. O bračnoj sreći, zdravstvenim problemima, ali i zašto više ne komunicira s bivšom suprugom, pjevačicom Ksenijom Erker, saznajte u našem videu.

Ovaj par u bračnu luku uplovio je prije godinu dana. Poznati glazbenik, skladatelj i producent Hrvoje Hegedušić u siječnju 2020. oženio je profesoricu glazbene teorije Ljerku Šemeš. I nakon prve godine braka zaljubljeni su kao prvog dana.

"Ljudi se nađu, čovjek osjeti privrženost neku, osjeti nekakvu vezu, to je kao što tumače ljudi, kao da vam se dvije aure spoje", zaključio je Hrvoje.

Svoju čak 35 godina mlađu suprugu, davno je upoznao.

"To je trajalo tridesetak godina, mi se znamo jako dugo, nije u početku to bilo, to je bilo veliko prijateljstvo. Ja sam oca od svoje žene Ljerke poznavao s posla na radio stanici, on je stariji od mene, pa je ona dolazila tamo na praksu", otkrio nam je.

Veza koju su započeli 2013. godine, baš kao i brak, dogodila se spontano.

"Ne, to nije bilo planirano, to je bilo ajmo sad, zašto ne, čovjek ovako nekako zaokruži tu cijelinu. Neki ljudi se upoznavaju u braku to je loše, ja sam prošao svašta, a ovdje se nisam trebao posebno upoznavati. To je jednostavno bilo, a sad je tako, izjavio je Hrvoje.

Treći brak, odnosno treću sreću pronašao je s Opatijkom u koju se zaljubio sa 77 godina.

"Privatno i poslovno, pa nerazdvojni smo. Kad dođeš u mirnije vode s godinama, onda se misliš zašto ne bi kompletno to sve smirio pa se točno zna gdje pripadaš", objasnio nam je Hrvoje.

Prije Ljerke bio je u braku s poznatom pjevačicom Ksenijom Erker od koje se razveo nakon čak 40 godina braka. S Ksenijom više ne komunicira.

"Nešto nemam kontakta s njom, nismo našli do kraja zajedničku priču i kontaktiramo uglavnom preko djece. Interesiramo se tko je kako preko poruka i djece, ona ima svoj put, ja sam se maka, maka", otkrio nam je.

Maknuo se iz Zagreba i odselio u Selce gdje uz more živi puno mirnijim životom.

"Prestala je ta nervoza otkad sam se preselio na more , more smiruje. Gledaš u more, u bonacu, gledaš na pučini, nema tog apaurina koji te može toliko prizemljiti, smiriti. Ljerka voli jako pecati, njoj je to psihoterapija, ona je sad jako zauzeta i zaposlena, radi kao nastavnik teorije glazbe u školi glazbenoj", ispričao je Hrvoje.

85-godišnji Hegedušić u posljednje vrijeme ima zdravstvenih problema s očima.

"Jedno oko mi je tako reći propalo, služim se s drugim, hvala Bogu čovjek ima dva oka. Odlazim na liječenja i ta me liječenja malo spriječavaju da budem pokretan, ne mogu više voziti auto. Ono drugo zdravlje me služi", kaže Hrvoje.

Puno zdravlja, ljubavi i dobre glazbe, što bi drugo ovom talentiranom glazbeniku mogli poželjeti na početku nove godine.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.