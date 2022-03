Najprestižnije filmske nagrade Oscar dodijelit će se 27. ožujka, no prije velikog finala, u Hollywoodu i britanskoj prijestolnici dodijeljene su nagrade BAFTA koje katkad nagovješavaju tko bi mogao osvojiti prestižni kipić Oscara. Tko je jedva dočekao zablistati na crvenom tepihu, kakvu su javnu ispriku dobile legendarne tenisačice sestre Williams i zašto su filmske dodjele ove godinu u znaku žena saznat ćete u priči Ivane Nanut.

Sezona dodjela filmskih i televizijskih nagrada u punom su jeku. Zbog pandemije i pomicanja datuma dodjela, nedavno su u Londonu BAFTE, prestižne britanske filmske nagrade, održane na isti dan kada su i na drugom kontinentu, holivudske zvijezde zasjale u Los Angelesu na Critics Choice nagradama. Nakon čak dvije godine pandemijske pauze, crveni tepih izvučen je iz skladišta, očišćen od prašine i popularni britanski Oscar ponovno je održan u Royal Albert Hallu.

Australska glumica Rebel Wilson ponovno je bila domaćica ceremonije, pohvalila se svojom novom mršavijom, 35 kilograma vitkijom figurom, a ovacije i pljesak izazvala je nakon komentara na račun ruskog predsjednika.

Mračni vestern redateljice Jane Campion "The Power of the Dog" osvojio je najvažnije nagrade, onu za najbolji film i redateljicu, a kako je Jane na drugom kontinentu pohodila i trijumfirala i na ostalim dodjelama, ovu u Londonu u njezino ime primio je Benedict Cumberbach, koji je izjavio kako se nada primiti ukrajinske izbjeglice jer dijeli njegovu potporu ratom razorenoj zemlji.

Jedan od najemotivnijih dijelova ceremonije bio je svakako onaj kada je Troy Kotsur ušao je u povijest kao prvi gluhi glumac koji je osvojio BAFTU za najbolju sporednu mušku ulogu, u dirljivoj drami CODA, o jedinom članu obitelji gluhih koji čuje.

Critics Choice Awards odvijao se pak na dvjema lokacijama, u losangeleskom hotelu Fairmount Century Plaza i londonskom Savoyu. Govor Halle Berry, koja je dobila važnu žensku nagradu SeeHer, dirnuo je srca mnogih, jer je potaknula žene da ustanu, ispričaju svoje priče i budu autentične.

I baš kao i na BAFTI, najvažnije nagrade, one za najbolji film i režiju, osvojila je Jane Campion za vestern 'The Power of The Dog', a kako je u istoj kategoriji bio i nominiran film o teniskim legendama sestara Williams, redateljica im se simpatično ispričala na nagradi.

Na dan ceremonije svijet je obišla tužna vijest o smrti legendarnog glumca Williama Hurta. Oskarovac je preminuo tjedan dana prije 72. rođendana, 'mirno, u krugu obitelji', objavio je njegov sin Will. Glumica Christine Lahti prisjetila se zajedničke suradnje na filmu Doktor.

U nedjelju 27. ožujka bit će dodijeljena ona najvažnija filmska nagrada Oscar. Kako bi spriječili pad gledanosti koji već godinama prati dodjelu, organizatori su odlučili izbaciti 8 kategorija, poput onih za montažu, kratki film, zvuk te originalnu glazbu, iz prijenosa uživo. Hoće li im ovaj razočaravajući potez u tome pomoći, vidjet ćemo dan nakon 94. dodjele.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Ukrajinski zastupnik oprostio se od svoje djevojke, novinarke koja je ubijena u ruskom napadu: "Sada učim mrziti..." +1

Zbog ove fotke J.Lo se dive i žene i muškarci, u seksi donjem rublju potvrdila je da i u šestom desetljeću nema konkurencije! +26