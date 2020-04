Krivudajući među ruševinama pitajući se što je sljedeće nakon pandemije i zemljotresa? Hoće li se iza Medvednice pojaviti Godzilla? Frontmenu Hladnog Piva Mile Kekinu u glavi je zvonilo samo jedno "i ovo će proći". Istinita, snažna, potresna ali opet i pjesma koja daje nadu i tjera nas da svi zajedno izdržimo scenarij koji živimo iz dana u dan. Kako je nastala, tko mu se pridružio, kako krati vrijeme u karanteni te što će napraviti prvi dan kad izađe van ispričao je našoj Maji Perici.

Noć prije nego li je Zagreb pogodio razoran potres Mile Kekin završio je tekst za pjesmu "I ovo će proći". Centar grada u kojem živi najviše je stradao. Sa ženom i klincima još u pidžami, u sekundi je izletio na ulicu u teškoj nevjerici pokušavajući shvatiti što se događa.

"Mislim da su svi Zagrepčani bili u dva filma katastrofe, a režiser nije odlučio u kojem pravcu želi ići, i završili su kao mnogi sjedeći u autu razmišljajući što napraviti. Ne možeš u stan zidovi su napukli i stropovi isto, a vani hara korona. Tako da je to jedna od jačih trauma koje sam u životu doživio, a bilo ih je već", otkrio nam je Mile.

Za pjesmu kaže inspiracije nije manjkalo, a nastala je kao odgovor na česta pitanja koja su mu stizala proteklih tjedana.

"Zapravo je sve krenulo da su me novinari zvali da se javljam u eter i govorim da ljudi moraju prati ruke i ostati kod kuće pa sam počeo pisati pjesmu o tome, da ne bi samo tako to suhoparno ponavljao u eter, shvatio sam da me ne inspirira pa sam krenuo pisati kako se osjećam i što bih ja htio čuti od stručnjaka da mi kažu", objasnio nam je.

Nakon potresa završio je kod prijatelja u kućici na selu i tamo je shvatio da mu za refren nedostaje jedna stvar. Ljudi! Nije trebalo dugo da mu se pridruže brojni prijatelji.

Dok traje ovaj nadrealan scenarij glazbena scena nije digla ruke od stvaranja, pa tako ni Hladno Pivo kojem je pandemija odgodila snimanje novog albuma i singal koji je svjetlo dana trebao ugledati u svibnju.



"Mislim da ljude baš ne zanima novi singl nego samo žele čuti o ovoj situaciji u kojoj se nalaze i ne samo Hrvatska nego i cijeli svijet. Mislim da se nikad cijelo čovječanstvo nije bavilo isključivo jednom temom", zaključio je.

Iako se cijelo čovječanstvo bavi samo jednom temom maštanje o prvom danu nakon prestanka opasnosti nije zabranjeno.

"Vjerojatno ću otići do prvog šanka plesati gol i plesat ću cijelu noć na šanku, vjerojatno ću izaći van zasvirati negdje ili ću sa svojom prekrasnom suprugom provesti prelijepu večer vani", otkrio nam je.

A do tad sa svojom prekrasnom ženom i klincima ostaje doma.

"Igramo se društevnih igara više nego obično tu i tamo otrčim krug, gledam da trčim u prirodi gdje nema ljudi i pratimo vijesti i neku seriju navečer pogledamo", opisao nam je Mile.

I koju bolju poruku poslati za kraj od one koju šalju Mile i online prijatelji jer i ovo će proći.