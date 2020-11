''Spreman na sve" - ime je nove pjesme splitskog kantautora Harija Rončevića. Uz videospot koji šalje snažne poruke, Hari otkriva da mu je ovo jedna od najdražih pjesama. Zašto se iz Zagreba vratio u rodnu Dalmaciju, kako gleda na svojih 25 godina karijere te zbog čega nema prijatelja na estradi, otkriva naš Hrvoje Krolo.

"Spreman na sve" - nova je pjesma koju potpisuje Hari Rončević. Iako je pjesmu napisao još prije 4 godine, ističe kako je njezino vrijeme tek sad došlo.



"Ovo vrijeme korone koje nas je unazadilo. Nisam htio biti direktan i reći sve točno što mislim jer bih stekao puno neprijatelja zato što su ljudi podijeljeni", rekao je glazbenik.



Splitski kantautor nakon 13 godina života u Zagrebu ponovno se vratio u Dalmaciju i kaže - sad je ponovno svoj na svome.



"Žena je dobila posao u Zagrebu, i to jako dobar na visokoj funkciji. Teško je to bilo odbiti i napravili smo to. Nismo išli u Berlin, nismo išli ni u Frankfurt, ni u Dublin, išli smo u Zagreb. I sad smo se vratili doma ima godinu dana i ne mislimo više nikamo ići. Ja i žena, za djecu ne garantiram, iako su i djeca ovdje, svi smo", ispričao je Hari.



Prije 25 godina kada je odlučio aktivno započeti živjeti svijet glazbe, kaže da mu nije bilo svejedno. Postojao je strah, ali i neizvjesnost u kojem će smjeru ići njegova glazbena karijera.



"Ja sam znao da neće biti lako, znao sam da će put biti težak i da nije lako. Klanovi su, menadžerija, teško je u nogometu napraviti nešto ako nemaš menadžera, a isto je i u glazbi. Ja sam uvijek vjerovao u sebe jer sam volio muziku cijeli život, iako se nisam bavio muzikom i znao sam što radim", rekao je Rončević.



Iako je u svojoj bogatoj karijeri mnogo surađivao i s drugim glazbenicima, ističe kako su to sve bili više poslovni odnosi, dok prava prijateljstva ipak za Harija nisu rezervirana za estradu.



"Moram vam priznati da mi to nikad nije bio cilj u životu, niti sam takav čovjek, niti sam iz takve obitelji. Ja sam uvijek volio se družiti s ljudima koji nisu pretjerano poznati, uvijek sam birao ljude - čovjeka. Ne kažem da ih na estradi nema, nego sam jednostavno mrzio druženje iz interesa te i dandanas nemam prijatelja iz interesa", istaknuo je.



Pjevač kaže da ni u ovim teškim vremenima za glazbenike ne treba prestati stvarati glazbu jer glazba podiže dobro raspoloženje koje nam je svima potrebno. Upravo zbog toga Hari će publici pokloniti novi album.



"Imam ja još dvije-tri koje želim izdati do kraja godine 2021. i onda ćemo objaviti album s osam pjesama pa recimo da je to za ovo doba sasvim dovoljno, za nekakav period od dvije-tri godine. A i dvije godine ćemo od te tri biti u ovome, tako da će to biti to, a poslije što nam Bog da", zaključio je Hari.

