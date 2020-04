Hana Huljić oduvijek je u sebi imala kreativnu crtu, a upravo joj kreativnost pomaže da što lakše prebrodi ovo vrijeme fizičke izolacije od ostatka svijeta. Kako mlada glazbenica krati vrijeme u karanteni ispričala je našem Hrvoju Kroli.

Dane u izolaciji najmlađa članica obitelji Huljić provodi izuzetno kreativno i konstruktivno. Slobodno vrijeme, uz stvaranje novih pjesama, provodi, kaže, otkrivajući zaboravljene talente.



"Najdraže mi je što imam vremena za svoje hobije, a jedan od njih je snimanje kućnih videa, smiješnih s plišanim igračkama, koji su u obliku neke hrane. Uskoro izlazi video i o brokuli'', otkriva.



Glazbeni talent Hana pokazala je u pisanju orkestracija, ali i svojih autorskih pjesama. Već zna što je sve čeka na poslovnom planu, čim karantena završi. A do tad, u kućnoj izolaciji radi na novim pjesmama.



"Jedna je već spremna za ljeto ali pošto sam ovih dana primorena svirati više nego inače napisala sam još jednu pa sad ne znam koju ću izbacit. To su slatke muke i evo učim svirati neke istrumente koje do sad nisam znala svirat a imam ih u kući"., kaže.



Hana najviše vremena provodi u jednom posebnom dijelu kuće, a samo je za našu emisiju otkrila o čemu se radi.



"Evo me na mom radnom mjestu. I inače svoj posao obavljam od kuće tako da se po pitanju korone u mom životu i nije puno toga promijenilo'', priznaje.

Iako je glazba zahvaljujući roditeljima upisana u njezinom genetskom kodu, ova mlada glazbenica ne skriva ljubav i prema kuhanju. A specijalitet joj je priprema sirnica.



"Sigurna sam da ćemo iz ove situacije izaći teži. Evo moji ukućani jedva čekaju da završi ovaj kadar da možemo što prije navaliti na ove Uskršnje sirnice i nakon njih svakako treba odraditi jedan trening", priča.



Hana napominje kako se svi moramo pridržavati mjera koje su nam trenutno propisane. Ostati doma jedini je način kako mozemo dobiti ovu bitku protiv corona virusa.



"Već jedno tri tjedna minimalno nismo izašli iz kuće, osim po neke te najosnovnije stvari - bacit smeće, otić po namirnice. Ali onda se nose rukavice, maske, dezinficiraju se podovi tako da smo zaista ozbiljno shvatili mjera opreza kojih se treba pridržavati'', kaže.



Nedostaju joj duge šetnje i druženja s prijateljima, te kaže, kako upravo te male sitnice koje smo do nedavno olako shvaćali. Kako bismo sto prije mogli uzivati s brojnim dragim ljudima, Hana još jednom podsjeća na glavnu i jedinu poruku:



"Nemojte izlaziti iz kuće još neko vrijeme svi smo u ovome zajedno. Iskopajte neke stare društvene igre ako vam je dosadno, a isto tako imate mnogo online predstava i mnogo koncerata koje vam mi glazbenici držimo od doma tako da svakako možete provesti neko kvalitetno vrijem u kući", zaključila je na kraju razgovora.

