Nema toga što bi Halida Bešlića držalo dalje od njegove publike. Čak ni operacija srca ne zaustavlja sarajevskog slavuja koji je ovih dana stao pred slavonsku publiku. Samo mjesec dana nakon ugradnje stenta, za IN Magazin je otkrio kako se osjeća te obuzima li ga ikad strah. Saznali smo i kako danas izgleda život sa suprugom te što se zbiva na vjenčanjima vatrenih, čiji je redoviti gost.

"Biraš pjesme koje imaju tu... Samo prosipaš hitove i to je samo taj rad, ja toga imam fala bogu dosta", jednostavna je to formula kojom Halid Bešlić svakim izlaskom na pozornicu dokazuje svoj veteranski glazbeni status. No još više od količine hitova impresionira njegova nepokolebljivost jer malotko bi koji dan nakon ugradnje stenta mislio samo na koncerte, poput njega.

"Nakon 10 dana sam ja počeo pjevat, imao sam zakazane svirke, a kaže doktor sedam dana je bitno. Bilo bi dobro i dvadeset dana, ali ja kažem imam zakazano. Kako se osjećaš, pa dobro... Pjevaj!" prisjetio se Halid.

I tako je i bilo jer, uvjerava nas sarajevski slavuj, sve je pod kontrolom.

"Stent je ustvari rutinska operacija. Imao bih problem da sam imao udar, ali simptomi su bili takvi da sam otišao doktoru kojeg poznajem i on je odmah vidio da sam začepljenje imao veliko arterije srčane, odmah na stol, stent i to je to. Gledaš onaj ekran, njih dvojica su bili oba moji prijatelji, rekao sam ne dajte me. Oni se smiju", ispričao je.

Ne da Halid ni strahu da se uvuče pod kosti jer kaže - ima previše razloga za sreću.

"Ovo sad nije floskula, ja inače sam čovjek koji je zadovoljan svojim životom i kad sam sa sobom pričam kažem pa naživio si se, sutra da umrem ne bojim se toga, ne razmišljam o tome, nisam u toj fazi. Što bog da bit će, svi smo mi negdje zapisani", ističe.

Iako ih i dalje odrađuje, smanjio je broj koncerata, a najveću pomoć u brizi oko zdravlja i dalje pruža supruga Sejda.

"Ona je dio mene, mi smo svaki dan zajedno. Ja inače nisam nikad kavu napravio u životu, za te stvari je ona zadužena, baklave, kave... S te strane sam pravi Bosanac, mi kažemo nije muško tu da kuha, a sad je došlo moderno vrijeme da se muškarci hvale da dobro kuhaju, u moje vrijeme smo ih zvali papučarima, ako si sklon kuhinji papučar, žena ti komandira. Kako starimo, sve smo vezaniji, pregrmili smo sve one probleme i sad smo u fazi nema kud, tjeraj do kraja. Kad provedeš sa ženom 40, 50 godina ne može nitko biti preći od nje, to se nekako samo stvori", smatra pjevač.

Osim sa suprugom, poseban odnos Halid ima i s našim Vatrenima, na čijim je vjenčanjima omiljen gost, pa smo morali provjeriti kako izgledaju njihovi najvažniji dani.

"Sad je to malo stalo, jedno vrijeme to nije moglo bez mene, to je bila generacija Luke Modrića, Dario Srna, Balaban, Mandžo. Dobro, Mandžo je mene doveo da pjevam njegovom prijatelju kojem je bio kum, to je bilo u Sl. Brodu, tako da sam cijelu reprezentaciju oženio. Luka Modrić da me angažirao, kako je on dole iz Zadra, i tad sam upoznao klapu Intrade, mi smo zajedno pjevali, ja Klapa Intrade i Mladen Grdović, pa ja kontam kako mene uklapaju u taj ambijent. Međutim super se uklopilo i kažem sebi bome Halid čim si u Dalmaciji jak dobro je to, to je kaos. Pa se znaju u neka doba zagrlit, kad se malo popije, zagrle se, pjevaju i plaču", priča.

Na zimu je pred Halidom velik pothvat - tri arene, sarajevska, beogradska, ali i zagrebačka, u kojoj je rušio rekorde posjećenosti.

"Oko mene se euforija stvorila i ja sam mogao i tri arene napunit, ali nisam htio da ne budem ono previše malo, to su dva najveća koncerta u mojoj karijeri", priznaje.

Kao iskrenu zahvalu publici priređuje još jedan glazbeni spektakl.

"Naravno, bit će nekih iznenađenja, nekih novih dueta ne znam ni ja više što će sve bit", poručuje Halid.

Ali zato mi znamo čega će biti zasigurno, hitova i odlične atmosfere.

