Grupa Silente je koncertom u petak podigla Slavonski Brod na noge. Publika je dva sata pjevala njihove najveće hitove. Nedavno su objavili novi singl ''Idi'', prema njima, njihovu najljepšu pjesmu dosad.

Zahvaljujući ''Terci na tišinu'', Silente se prije nekoliko godina našao na vrhu svake glazbene ljestvice u državi. U petak su na koncertu u Slavonskom Brodu, na veselje publike, ponovno zapjevali ovaj hit, a frontmen Tibor za svoje pjesme kaže - zadovoljan je i sretan – koliko-toliko.



''Teško bih radio ovaj posao kad ne bih bio zadovoljan. Mislim, sreća je... Nije mi najbitnija stvar u životu, ali sam zadovoljan. Radim najbolje što mogu i trudim se da to bude iskreno i dobro. Sad jel' to uvijek pravi mene najsretnijom osobom, to je malo teško za reći'', kaže.

Kad je sreća u pitanju, ovaj mladi Dubrovčanin vrlo je jednostavan

''U čemu vidiš sreću? Da možeš spavati. Da možeš zaspati, da možeš živjet život normalno. Da nisi previše prisiljen raditi stvari koje ne želiš. Previše'', kaže.

Novim videospotom za pjesmu ''Idi'' osvojili su srca diljem zemlje, a evo od čega su najteže otišli i što su najteže pustili:

''Puno toga. Puno vremena sam proveo ono glava u pijesak i radi i sve će bit dobro i samo ti idi na posao, sve će bit okej. Puno vremena sam se lagao pa... žao mi je što nisam otišao'', kaže.

''Život nosi svakakve trenutke. Samo bi, evo kad si spomenula to puštanje, mislim da neka najveća razina ljubavi je to - puštanje. Pa sad, hoće li se netko vratiti ili nešto vratiti, mislim da je to apsolutna ljubav. Je li teže pustiti ili biti pušten? Ja mislim da je teže pustiti'', govori Doris.

Iako se publika nije ni približno zasitila nove pjesme, Tibor je otkrio ima li Silente već i neku novu glazbu u planu:

''Ima. Još je 5 pjesama ostalo na albumu koji bi izašao do ljeta. Dvije od tih pet su nevjerojatno dobre. ''Idi'' je jedna od pjesama koje se dogode jako rijetko. Pjesme ne govore ništa. Pjesme su samo tu da plešeš'', kaže.

Ovaj izuzetan glazbenik nije prvi, a ni posljednji koji je, uz bend, krenuo u solo vode.

''Sada sam snimio svoj drugi solo album. Malo je konkretniji. Ne iz razloga da ću uspjeti jer očito ne mogu uspjet u solo karijeri jer mi je apsolutno zabijena u podrum. Dao sam Silenteu opet prednost. On će izdati prvi album i onda ide moj. Ako je Silenteu album vani u 6. mjesecu, tri mjeseca nakon bi ja mogao izdati svoj. Ako je Silenteu u 9. ja bi mogao na Novu godinu'', kaže.

A da se ne bavi pjevanjem, solo karijeru u drugom smjeru bi odvela simpatična Doris:

''Pa nekako da onako budem romantična - vjerojatno bih imala cvjećaru. Evo mama mi se zove Ružica onda vjerojatno ruže'', kaže.

A budući da smo ušli u eurovizijski tjedan, zanimalo nas je ima li Silente ambicija za nastup jednog dana. Doris nije išla u detalje, nego je kratko i jasno poručila:

''Kako sad stvari stoje rekla bih da ne'', kaže.

U Slavonskom Brodu su dali sve od sebe i publiku ostavili bez teksta. Vjerujemo da će nastaviti tako i s nadolazećim koncertima po regiji. Ono što je sigurno - oni ne odlaze bez pljeska.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.