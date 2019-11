Grupa Lexington trenutačno je jedna od najpopularnijih pop-rock grupa na Balkanu. Mladi su to dečki koji su ostvarili san iz djetinjstva i ustrajnošću postali ono što su danas.

30, 40, pa čak i 50 milijuna pregleda imaju pjesme grupe Lexington na YouTubeu. Razlog je to zbog kojeg dečki nastupaju diljem regije, a popularni su i u Hrvatskoj. U prvom razgovoru za naše medije otkrili su kako je ovo što im se danas događa upravo ono o čemu su sanjali.

''Naš san koji smo imali prije 15 godina, kada smo se oformili i okupili, dostigli smo 2015. kada smo napravili veliki koncert na stadionu, bilo je više od 20 tisuća ljudi'', priča nam Bojan iz benda, a Gagi dodaje da je sve ovo danas samo produkt njihova rada i vjerovanja, ulaganja i odricanja.

Otkrivaju i kako su, unatoč glazbenim trendovima, ustrajali u svojem pop-rock-etno izričaju:

''Događale su se pjesme koje su odgovarale našem senzibilitetu, one su se tako iznjedrile i same našle put svoj nekako do srca i ušiju publike'', objašnjavaju.

Prva publika kojoj su pjevali bila je ona na svadbama.

''To su bili naši prvi koraci, tu smo ispekli najbolji zanat'', kažu.

I tada su nastupali pod imenom Lexington, koje su odabrali jer se tako zvao mali klub u kojem su održali svoj prvi nastup.

''Taj kafić imao je takvu energiju i bio je odskočna daska, pa je to imalo najviše smisla. I još smo neke simbole pronašli u tom imenu koji su nama odgovarali za viziju koju imamo'', priča Miloš.

Određene vizije Lexington ima i kada su videospotovi u pitanju. Onaj za pjesmu ''Prišla'' u Bojanovu slučaju urodio je plodom i na ljubavnom planu jer je tada upoznao svoju suprugu:

''Ona je glumila u dva ili tri naša spota, tako se namjestilo. Svaka je pjesma postala hit'', kaže.

Videospot za njihov veliki hit ''Ljetne kiše'' snimali su u istarskom Grožnjanu.

Osim što uživaju u Hrvatskoj, nadaju se da će se ovdje u skorije vrijeme dogoditi i neke glazbene suradnje jer Lexington je dosad udružio snage s brojnim skladateljima i pjevačima u regiji. Vole Severinu, Rozgu, Gibonnija...

O svim budućim suradnjama imat će vremena razmišljati u pauzi koju su trenutačno uzeli od nastupa. Oduvijek je među njima bio dogovor da privatni život neće trpjeti, a frontmen grupe Bojan uskoro očekuje rođenje drugog djeteta i jedini je roditelj u bendu.

''Evo, čekam njih da me stignu, ali trenutačno najviše uživam u toj ulozi'', govori nam.

Dečki su suglasni u tome da omjer poslovnog i privatnog treba biti jednak, a dobar recept ne treba mijenjati.

