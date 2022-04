Može se reći da će upravo ova godina grupi Dalmatino biti godina za pamćenje. Nakon tri rasprodana Lisinska, ostvarit će svoj dječački san i nastupiti u splitskoj dvorani Gripe. Kako oni gledaju na glazbenu čaroliju koja im se događa nakon 20 godina postojanja, što očekuju te komu su najviše zahvalni, zna ekipa In magazina.

21. travnja dan je koji će Grupa Dalmatino zasigurno dugo pamtiti. Naime, upravo tada ostvarit će im se dječački san da nastupe u velikoj dvorani Gripe u Splitu.



"Pitaju nas ljudi zašto idete u dvoranu Gripe, mi im kažemo zato šta smo tu gledali najbolje koncerte našeg života. Kao mladi glazbenici, obično smo bili gore na vrhu tribina i sanjarili - zamisli da i mi jednog dana ovako uspijemo. I evo sad je taj dan skoro, imamo još malo manje od 10-akdana. Kaže Jare, obišli smo cijeli svijet da naučimo i da onda u svojem gradu, svojim sugrađanima ponudimo najbolje i to će biti - četvrtak 21. travnja.", pričaju Zdravko Sunara i Ivo Jagnjić iz Dalmatina.



A nakon što su s tri uzastopna koncerta u dvorani Lisinski doslovno hipnotizirali publiku, za svoj rodni grad spremaju dosad od njih još nešto neviđeno. U šali kažu - ipak su ovo čekali 2 desetljeća.



"Split je zahtjevan jer naš mediteranski svijet je jako muzikalan svijet i tu je jedan britak filter koji je ne može svatko proć. Očekujemo jednu lijepu atmosferu, znamo i već sad vidimo da će biti top i moramo reć da se baš veselimo. Hvala publici koja će doći tu večer. Ispričavam se - hvala našoj glazbenoj obitelji jer mi je preslaba riječ publika za ono što mi osjećamo prema ljudima koji vole naše pjesme. Dat ćemo sve od sebe da napravimo divan koncert i napominjem da se koncert snima s 8 kamera i trebaju nam veša grla i vaši glasovi i izaći će album Dalmatino in Split.", kažu.



Njihove pjesme obožavaju mnogi, a to potvrđuju i milijunski pregledi na Youtubeu, Dalmatino jednostavno svakom pjesmom podiže ljestvicu. No ako se njih pita, koja je pjesma najbolja....



"To je slično kao da nas pitaš, da mene pitaš, koje mi je najdraže dijete od njih troje. Teško je to reć.i Međutim, ipak teba naglasit da je "Dajem ti rić" ta pisma koja ima posebnu magiju. "Refužo" - usudio bih se reći, da je ta pjesma zapravo malo nas pokrenula iz jedne niže brzine u veću. Ali po onome šta vidimo iz svirki mi smo ti presretni i to je odlično.", kažu.



A presretni će biti jer na veliki splitski koncert stižu i njihove obitelji koje će im biti potpora. Iako nisu s njima uvijek na nastupima - ovo se ne propušta.



"Tu će na balkonu biti žene, djeca, kumovi, poštovatelji i ljubitelji ma hvala svim dragim ljudima koji vole i poštuju Dalmatino. Naravno da će doći obitelji jer smo od tu i živimo tu i posebno se veselimo i tome momentu. Kad idemo vani Splita to je za njih naporno. Naporno je vodit ženu i djecu sa sobom jer i oni imaju svoje obaveze, nekakav radni tjedan, i da idu s nama daleko to je vrlo nespretno i za nas i za njih. Ali Split tu smo doma, živimo dva kilometra odavde haha bit će veselo i bit će nam drago da će tako biti", kažu.



Ako i vi želite vidjeti kako se veliki san ostvaruje Grupi Dalmatino, trebate se požuriti jer je ostalo još samo malo mjesta.



"Dragi prijatelji veselimo se koncetu na Gripama 21. travnja dođite i zapjevajte zajedno s nama. I snimite s nama album Dalmatino in Split'', poručili su.

