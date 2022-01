Grupa Dalmatino ove godine slavi 20 godina svojeg estradnog putovanja. Stoga će pubilici pokloniti tri velika koncerta. Dvorana Lisinski u Zagrebu 17. i 20. veljače, ali i dvorana Gripe u Splitu 21. travnja odjekivat će poznatim ljubavnim pjesmama. Jesu li dečki spremni, zašto imaju tremu te kako komentiraju velik uspjeh posljednje pjesme "Refužo", saznajte u prilogu In magazina!

Puna dva desetljeća Dalmatino nam poklanja pjesme koje od prvog slušanja postaju evergreeni. Upravo će ova grupa za nešto manje od mjesec dana održati dva koncerta u zagrebačkoj Dvorani Lisinski. Ono što ih posebno veseli jest činjenica da su za prvi nastup ulaznice nestale u samo 10 dana.



"To je osjećaj koji jedino dobra pjesma može dočarati. Godi nam svakako činjenica da se i u Zagrebu traži karta za Dalmatino kako čujemo. Ljudi dolaze iz Osijeka, Varaždina, Slavonskog Broda, hvala im svima volimo ih sve neizmjerno. Mi smo stvarno ne tempirani tipovi i nikad ne kalkuliramo ovo nas je stvarno iznenadilo i je i nije. Mi smo očekivali da će to biti jedan Lisinski i da će on biti onako pristojan i pun međutim evo imamo od jutros informaciju da je i ovaj drugi kraju sad", govore Zdravko Sunara i Ivo Jagnjić.



Iako je iza njih bezbroj koncerata, priznaju da osjećaju laganu tremu, ali i veliko poštovanje prema Dvorani Lisinski.



"Komentiramo Zdravko i ja, Lisinski je dvorana gdje se sjedi i tu će biti malo drugačija publika nego ona na koju smo navikli. Ali izbacit ćemo mi njih iz stolica i ispod stola. Bit će to zanimljivo i mi se pitamo kako će to u Lisinskom izgledati ali mi ćemo sa svoje strane dati sve šta možemo da ne budu baš svi na tim sjedalima tijekom trajanja čitava koncerta. Ja moram priznat da imam i malu temu kad o tome razmišljamo", dodali su iskreno.



Dalmatino će zagrebačkoj publici ponuditi ono što najbolje znaju - a to su pjesme koje u srca diraju. Ono što ih dodatno veseli jest i najava njihova velikog koncerta u Splitu, gdje će im se, kako kažu, ostvariti dječački san.



"Naime mi smo kao mladi glazbenici u Dvorani Gripe gledali Dairis Straits, Tinu Turner, Wishbone Ash, bilo je tu more ondašnjih bendova. More divnih koncerata kad smo bili dica. I onda smo sanjarili oćemo li mi ikad uspiti ovo svojim radom napuniti. i Bogu hvala taj trenutak se bliži i nadamo se punoj dvorani ali i odličnoj atmosferi.", dodali su.



21. travnja u Dvorani Gripe zasigurno će se čuti i njihova posljednja uspješnica "Refužo", koja u rekordnom roku ima više od 2 milijuna pregleda. Momci iz Dalmatina kažu - to je pjesma koja je nastala u jednom dahu.



"I dalje se čudimo zašto to tako dobro prolazi. Ja ne mogu vjerovati, ja čim sam tu pjesmu izbacio iz glave i stavio na papir bila mi je odma ono draga. Znaš kad takvu prepoznam, kad jednu te istu pismu mogu svirati pet puta za redom i ne dosadi mi. Tad znam da je to taj pravi komad - to ti je kao zubatac ali nisam baš očekivao ovo", kažu.



Iza njih su velike turneje, i to čak 11 puta u Kanadi, 3 puta u Australiji, a broj europskih koncerata ni ne znaju. Kažu - uspjeh koji imaju najviše duguju svojim obiteljima jer to je njihova formula za uspjeh.



"Svakako je lijepo imati stabilne obiteljske prilike. Imamo Bogu hvala dobre žene, dobru djecu, ja imam i dobru unučad za sada. Bože pomozi da je svakome tako, nama da je ovak, a svima nek je bolje. To je naša stara deviza. A formulu mi znamo kako privatno tako i poslovno - u svakom momentu daj sve od sebe i radi iskreno i pošteno, ali i ne očekuj ništa.", kažu.

No ono što se može zasigurno očekivati su odlični koncerti koje će nam pripremiti Dalmatino.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Našem komičaru u 50. godini stiže prinova, on i partnerica vješto su čuvali lijepu tajnu, ali sada je sve jasno kao dan! +17

S malih ekrana ju pamtimo kao pravu zlicu, a nisu ju mimoišle ni preljubničke afere čiji su sočni detalji tek kasnije otkriveni +12