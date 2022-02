Umirovljeni nogometaš Goran Vlaović i Miss Univere Hrvatske 2014. Ivana Mišura uživaju u bračnoj idili i roditeljstvu, a sada su okrenuli i novu stranicu u životu - krenuli su u poduzetničke vode i pokrenuli wellness oazu. Otvaranje nisu propustile brojne misice i nogometaši koji su Davoru Gariću za In magazin otkrili svoje omiljene beauty rituale.

Jedan od najboljih domaćih nogometaša Goran Vlaović uživa u obiteljskoj idili. Sa suprugom Ivanom ima jednogodišnju kćerkicu Vannu. Iako je kopačke okačio o klin, strast za nogometom ne popušta. Često ga zaigra s prijateljima u kvartu.



''Mislim da je još gore sada. Sad nema ni toliko ni snage ni moći, ni kondicije pa je onda više izražen žar i jezik da ne kažem, ali još uvijek je velika volja i potreba za pobjedom'', priznaje Vlaović.



Vlaović sada kreće u nove poslovne pobjede. Nogometne je terene zamijenio poduzetničkim i sa suprugom u središtu Zagreba otvorio wellness oazu.



''Za opuštanje, za mir, za sklad tijela, općenito brigu, nekakav lifestyle o zdravom životu'', govori Ivana Mišura.



Lijepa Ivana većinu vremena provodi u društvu kćerkice pa je svojem suprugu u novom poslovnom pothvatu dobar savjetnik, s obzirom na to da dobro zna što žene žele kad su u pitanju ljepota i zdravlje.



''Jedna podrška i jedan savjetinik posebno što se tiče beauty dijela, međutim sad mi je naravno prioriet ostati sa djetetom doma'', kaže.



U wellness tretmanima uživaju i poznate Hrvatice. Upitali smo ih koliko često svima kažu ''Doviđenja'' i odvoje wellness vrijeme samo za sebe.



''To je dosta rijetko ali znam to izgovorit, ali najčešće kad je kasno, kad sam se sva pokočila, kad su miogeloze tu, onda si stvarno uzmem dan za sebe, ali znam uživati i kad je godišnji odmor, volim ove spa wellness oaze'', kaže Ivana Delač.



''Najviše volim masaže, s obzirom da sam stomatolog, radim kao specijalistica ortodoncije, onda često osjećam bolove u leđima, onda najviše volim ići na medicinske masaže i tretmane lica'', otkriva Natalija Prica, Miss Universe Hrvatske 2011. godine.



''U ovom užurbanom načinu života ja si stvarno dosta često priuštim ovakav lifestyle i uživanje u wellnessu, i muž Filip i ja smo jako veliki fanovi, tako da sigurno dva puta tjedno diemo u saunu, i to mi je definitivno najdraže'', govori Mia Žaja, Miss Universe Hrvatske 2018. godine.



Dugo nismo vidjeli ovog umirovljenog slavnog nogometaša. Mario Stanić uskoro će proslaviti 50. rođendan, i priznaje, nogomet zaigra sve rjeđe.



''Pa skoro pa nikako. Osim nekakvih humanitarnih utakmica, skoro pa ništa, uglavnom su to sad šetnje. Na pragu su pedesete godine pa se onda čovjek malo i umorio, zamor materijala je prisutan'', govori Mario Stanić.



Baš poput Vlaovića i Ivane, u ljubavno-poslovnom su odnosu i Miss Universe Hrvatske 2018. i njezin suprug FIlip. Zajedno vode restoran. Je li dijeljenje i ljubavnih i poslovnih obveza blagoslov ili prokletstvo. Koliko se često posvađaju?



''Hahaha...Jako dobro pitanje i vrlo često, zapravo to je u jednu ruku dobro u jednu i nije, treba to znati dozirati. Ako to doziraš pravilno, posao cvate i sve je izvanredno dobro, ako se negdje pretjera onda tu ulazi u nekakve više diskusije i nije dobro'', govori Mia Žaja.



Ova missica s diplomama s dva fakulteta nosi i titulu najljepše stomatologinje. Miss Universe Hrvatske 2011. Natalija Prica u bijeloj je kuti već sedam godina.



''Dva tjedna nakon što sam položila stručni ispit sam počela raditi u struci. Prvotno sam radila kao stomatolog u domu zdravlja, nakon toga sam krenula na specijalizaciju, tri godine sam provela na stomatološkom fakultetu, na klinici za stomatologiju, na zavodu za ortodonciju, i nakon što sam položila specijalistički odnosno stručni ispit iz ortodoncije, krenula sam raditi kao specijalistica ortodoncije u stomatološkoj poliklinici u Zagrebu'', govori Natalija Prica.



Lijepe, uspješne i poduzetne - plodno tlo za predrasude i zaključke ''Sigurno je netko gura!''



''Prijatelji koji me znaju, znaju koliko sam ja poduzetna i ambiciozna, i onda kad me predstavljaju ''Ovo vam je misica...'', ja onda odmah kažem ''Missica sa dva fakulteta i privatnom firmom, hvala!'', govori Mia Žaja.



''Ja mislim da sigurno postoje predrasude. Nažalost ja sam se sama s tim susrela puno puta, međutim svaki dan radim svoj posao, nastojim se s time ne opterećivati, jednostavno uživam u svom poslu, volim to što radim'', dodala je Natalija Prica.



A evo i recepta kako s jednogodišnjom bebom, obiteljskim i poslovnim obvezama i dalje izgledati besprijekorno.



''Kad si sretan, kad si zaljubljen, kad je sve oko tebe dobro i pozitivno onda i ti nekako zračiš pozitivom i srećom, evo ne znam što više da ti kažem'', govori Ivana Mišura.



Čini se da u životu bračnog para Vlaović Mišura cvjetaju ružu. Nek' im tako i ostane.

