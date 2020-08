U Šibeniku smo ekskluzivno razgovarali s Goranom Višnjićem koji se s obitelji odmara u rodnom gradu. Gorana trenutačno gledamo u napetoj američkoj seriji ''Timeless'' koja se prikazuje na Doma TV-u. Samo za naše kamere otkrio je zanimljive detalje vezane uz lik koji glumi te kako se s obitelji naviknuo na život u vrijeme pandemije.

Holivudska karijera Gorana Višnjića traje više od dvadeset godina, a nedavno se, zajedno s obitelji, iz sunčane Kalifornije preselio u Englesku. Ovih se dana Višnjići odmaraju u rodnom Šibeniku, a hrvatska ga publika, osim u Lijepoj Našoj, trenutačno gleda i u popularnoj američkoj seriji "Timeless" koja se prikazuje na Doma TV-u.

"Odmor traje, danas su me da bi se našao s vama iskrcali s kupanja, oni su produžili dalje, a ja sam ovdje došao", otkrio nam je Goran.

"Dok smo bili u Kaliforniji navikli smo imati maske, to je kod nas bilo normalno, kod nas u kvartu je to rašireno tako da je nama to bio način života distanciranje, a svaki vikend bi s klincima išli u pustinju. Škola bi završila u petak, a mi bi s klincima otišli u subotu u pustinju, ne bi vidjeli nikoga, bili smo stalno u pokretu. Svi su se nadali da će to kratko trajati, ali to će potrajati duže i treba se s tim naučit živjeti. Teško mi je jer ne mogu putovati koliko sam navikao", priznao nam je Goran.

U Hrvatsku je došao s novom frizurom.

"Glumcima posao diktira imidž kao i meni. Duga kosa je zbog pilota televizijske serije "Drakula", ali morali smo odustati na pola puta i čekao sam nekoliko mjeseci hoće li ići ili ne. Kosa je rasla pa kad su odlučili da serija neće ići rekao sam pa neću se sad šišati nakon toliko vremena, iako mi ide jako na živce. Postoji nešto u planu gdje imam dugu kosu i bradu pa će dobro doći. Ako to ne prođe dat ću djeci da me ošišaju", izjavio je glumac.

Hrvatska ga publika trenutno gleda u odličnoj seriji "Timeless" na Doma TV-u.

"To je je jedan od kompliciranijih likova, predstavljen je kao negativac i jedan je od najzabavnijih karaktera koje sam igrao. Ukrade vremeplov, ide natrag i radi kuršlus i želi mijenjat povijest.

Serija je bila dva puta ukinuta i vraćena zbog obožavatelja koji su zavoljeli seriju.

"Serija je jako skupa, od vizualnih efekata, specijalnih efekata, kostima, statista. NBC ju je odlučio ukinuti, a onda su obožavatelji podignuli veliku halabuku, tako da smo dobili natrag još 16 epizoda. To se nikada nije dogodilo u povijesti američke televizije'', otkrio nam je Goran.

On će se ovdje odmarati neko vrijeme i onda se vraća u Englesku u svoj novi dom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.