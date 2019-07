22. izdanje ''Glumci u Zagvozdu'' otvoreno je predstavom "Kako je počeo rat na mom otoku". Ovaj dugogodišnji festival pokrenuo je Vedran Mlikota. Iz godine u godinu u svoje rodno mjesto glumac dovodi najbolje hrvatske predstave i glumce.

Kultna rečenica ''Aleksa vrati se doma'' iz filma ''Kako je počeo rat na mom otoku'' izvedena je i u istoimenoj predstavi na otvorenju ovogodišnjeg festivala Glumci u Zagvozdu.



"Meni je to jedan životni projekt, ali ne moj životni projekt nego životni projekt mještana Zagvozda. Mi smo to pokrenuli sasvim slučajno 1998. godine. Mene su u Zagvozdu godinama pitali, mali Mlikota ti glumiš kad ćeš dovest svoje prijatelje da mi to vidimo", priča nam Vedran Mlikota.



22 godine bez prekida Zagvozd postaje kulturno središte Dalmatinske zagore. A u ovom malom mjestu upravo u danima festivala mogu se vidjeti najveća hrvatska, ali i svjetska glumačka imena koja se u Zagvozd vraćaju i kad završi festival.



"Kad smo snimali Generala prije par godina - snimali smo u Imotskom, išli smo iz Splita i naravno da smo morali stati u Zagvozd popiti piće, došli smo onda tu kod Mlikote doma pokucali na vrata i uletili onako svi u kostimima. Moramo mu se javiti, to je normala ako se prolazi kroz Zagvozd.", rekao nam je Goran Višnjić.

Upravo filmkoji je snimljen prema životu generalasvoju će premijeru imati na službenom natjecateljskom programu ovogodišnjeg Filmskog festivala u Puli. Goran je zadovoljan kako je sve proteklo."Naravno da sam ga škicnuo i jedva čekam da ga ljudi vide u Puli i to je to, a o očekivanjima ne volim ništa govoriti unaprijed, ali znam da je dobar'', siguran je Goran Višnjić.A u Generalu svoje prve glumačke korake napravio je i Goranov sin koji je utjelovio generala Gotovinu u najranijem djetinjstvu.

"Bio je neki problem sa putovnicom, isticala mu je putovnica i uglavnom došao je zadnji mogući tren i snimao je odmah idući dan. Tako da je bio užasno umoran i od puta i svega i mi smo mislili o Bože, kako će sad to sve napraviti, ali on je to odradio sve profesionalno bio je jako dobar. Naučio je tekst naravno napamet (mogao bi krenuti tatinim stopama?) Vidjet ćemo, ako bude htio tko mu brani'', priča nam Goran.



Poznati glumac preletio je preko rodnog Šibenika s postrojbom Krila Oluje i kako kaže imjenjivali su se osjećaji, straha, ponosa, uzbuđenja.



"To su takve neke stvari koje vaše tjelo ne doživljava svaki dan tako da je iskustvo bilo naprosto posebno", priča nam.



A glumcu Vedranu Mlikoti posebno je bilo i na posljednjem alpinističkom pothvatu, naime uz iskustnog planinara Stipu Božića upustio se u nove avanture.



"Bilo je stvarno veliko uzbuđenje Stipe je slavio 40 godina od svog prvog uspona, a ja sam evo već treći put išao s njim na Himalaju i nećemo stati na tome idemo dalje", govori nam Mlikota.



"On je najbolji planinar među glumcima i najbolji glumac među planinarima. On je zaista čudo vrlo dobro se snašao s obzirom da je kasno počeo i što je najvažnije zavolio je Himalaje, zavolio je planine i siguran sam da na tome neće stati da će ići još više i više", priča nam Stipe Božić.



A posljednji uspon Vedran će pamtiti i po jednom emotivnom trenutku.



"Kad smo se popeli na vrh tamo smo nosili jednu majicu sa likom Ive Gregurevića i na vrhu tog Island pika na kojeg smo se popeli vrlo teško - 16h smo se penjali. I kad smo zakopali tu majicu shvatili smo da nas Ivo od nekud gleda i to je bio osim što smo se popeli na vrh ovo je bio jedan veliki uspjeh naše Himalajske priče", govori Vedran.



Još jednom su Glumci u Zagvozdu spojili stare prijatelje, a ukoliko i vi želite pogledati neku od predstava za to imate prilike sve do sredine kolovoza.

