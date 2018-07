U svojoj karijeri Goran Navojec ima živopisan spektar uloga, omiljeni žanr nema, a koju god ulogu odigra, i publika i kritika ga vole. Konačno je, u svojem posljednjem filmu, postao i svećenik. Kušnje kroz koje prolazi u filmu bile su povod da i sam preispita svoje.

Goran Navojec jedan je od najzaposlenijih hrvatskih glumaca. Usprkos tomu ovaj miljenik publike, nećete vjerovati, i dalje ''strahuje'' za svoju karijeru.

''Prvo kad dobiješ ulogu u kazalištu, pomisliš da si riješio uopće svoju karijeru, onda dobiješ ulogu u filmu, pa misliš riješio sam filmsku karijeru, sad će to pljuštat kao ludo, ja sad kad ovo odigram, non-stop će me zvati, onda se dogodi u stranom 'Isuse, pa ovo je nevjerojatno', i onda spoznaš da to nije garancija. I svaki put treba ispočetka'', priznaje Goran Navojec.

S obzirom na to da mu često dodjeljuju uloge frajera ili negativca, uloga svećenika, koju dosad još nije igrao, svakako je bila iznenađenje i za njega i za publiku. Spomenuti svećenik u filmu se bori s iskušenjem prema sladoledu, no nije to poruka, kaže Goran.

''Nekih ljudskih osobina koje svi ljudi imaju, a to je da je normalno da ljudi pogriješe, da ljudi ponekad požele zabranjene stvari i tako dalje'', objašnjava glumac.

Iskušenje pod nazivom ''društvene mreže'' uspješno pak izbjegava. Iako na njima možete pronaći dvadesetak njegovih profila, on iza njih ne stoji.

''Više bih htio to privatno sačuvati za sebe, onda vidim da se neki kolege malo prevare, krenu neka to bude poslovno, pa postane poluprivatno, ionako je moj posao jedna vjetrometina. E, sad još to forsirati s nekakvim Facebookom, Instagramom, nisam još spreman na to'', iskren je Goran.

Možda baš zato privatnost ipak uspijeva zadržati za sebe i on o njoj rijetko govori. Goran je ponosni otac osmogodišnjeg Grgura, kojeg ima iz braka s koreografkinjom i plesačicom Larisom Lipovac. Trenutačno je u vezi s glumicom Marijom Škaričić.

Njegova obitelj svakako je jedan od razloga zbog kojih ne može zamisliti da glumačku karijeru trajno nastavi izvan granica Hrvatske. Trenutačno ga se može gledati u popularnoj britanskoj seriji ''The Durrels'' te uskoro u američkoj ''Romanoffs''. Inozemna slava u njegovu je slučaju krenula uzlaznom putanjom prije sedam godina, kada je zaigrao u holivudskom blockbusteru ''Nemoguća misija - Protokol duh''.

Ipak, malo je poznato da je Goran svoju prvu ulogu u stranom filmu ostvario prije 20 godina:

''Moj prvi proboj na strano tržište bio je talijanski film 'Elvis i Marilyn', gdje sam igrao glavnu ulogu, igrao sam Bugarina, koji je naučio talijanski i pokušava zaraditi u Italiji imitirajući Elvisa Presleya'', prisjeća se Navojec.

Što je još rekao Goran, pogledajte u videoprilogu.