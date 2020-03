Osim po glumačkim ulogama, Goran Navojec poznat je i kao miljenik publike. Posljednji film ''Mare'' ponovno ga je spojio sa životnom partnericom Marijom Škaričić, u kojem prvi put glume i bračni par.

Naš proslavljeni glumac Goran Navojec prošlog je tjedna uživao u Berlinu, gdje je promovirao svoj novi film ''Mare'', koji je premijeru imao na prestižnom Filmskom festivalu u Berlinu.

Goranu je ovo već treća premijera na Berlinaleu. Prva je bila s ekipom iz filma ''Parada'', a druga nekoliko godina kasnije, s velikim Stellanom Skarsgardom. U filmu ''Mare'' švicarska redateljica hrvatskog podrijetla Andrea Štaka angažirala ga je u ulozi supruga, s čijim se životnim problemima poput preljuba te usponima i padovima može poistovjetiti svatko od nas.

''Ja znam jako puno žena koje muškarce shvaćaju zdravo za gotovo. Mislim da je tajna zajedničkog života da se ne shvate zdravo za gotovo. To se često događa, netko to pobijedi i shvati ako se na to reagira kad se prepozna, onda ima šanse da se to nadiđe'', govori Navojec.

Dodao je da je ovo film o nečemu što svi imamo u sebi neki nagon. Taj nagon svi obuzdavamo, netko bolje, netko lošije. Sve što se Mari dogodilo, može se dogoditi svakome'', zaključio je.

Film je u potpunosti snimljen na području Konavala, a Goranovu filmsku suprugu glumi njegova životna partnerica Marija Škaričić te su za potrebe ovog filma prvi put postali i bračni par.

Iako je riječ o jednom od najzaposlenijih hrvatskih glumaca, miljenik publike i dalje smatra da glumac uvijek ima problema s dvije gladi – onom za kruhom i onom za ulogama.

I desetogodišnji Goranov sin Grgur također pokazuje zanimanje za posao svojeg oca.

Što nam je sve Goran otkrio, pogledajte u našem videu.

