Glumci Goran Navojec i Marija Škaričić u dugogodišnjoj su sretnoj ljubavnoj vezi, a zahvaljujući filmu ''Mare'' prvi put igraju i bračne partnere. Film se trenutačno prikazuje diljem Lijepe Naše. U razgovoru s našom Ivanom Nanut glumci su otkrili zašto su se žene prepoznale i povezale s likom Mare, ali i zbog čega će film dići dosta prašine.

Nakon svjetske premijere na prestižnom filmskom festivalu u Berlinu film ''Mare'' počeo se prikazivati i u hrvatskim kinima.

Evo kakve su reakcije.

''Prišlo mi je dosta žena i u Puli i u Dubrovniku, Zadru. Ne toliko s pitanjima, nego s odazivom. Prepoznale smo se, to mi je lijepo bilo. pogotovo u Splitu. Uglavnom su žene, majke osjetile tu atmosferu koju smo pokušali prepoznati u filmu. Prepoznale su se žene s tim, a i neki su frajeri dobro reagirali, ne svi. Možda će se sad popraviti kod kuće, biti bolji prema suprugama'', govori Marija Škaričić.

Naime, radnja filma ''Mare'' prilično je poznata svima. Ona je supruga i majka koja se nalazi u monotoniji dugogodišnjeg braka i jednolične stvarnosti, a nakon što se upusti u ljubavnu aferu, u njezinu životu više ništa neće biti isto. Marija Škaričić ponovno glumi sa svojim životnim partnerom Goranom Navojcem, no prvi su put u ulozi bračnih supružnika.

''To će dići dosta prašine da žena može napraviti nešto gdje smo mi muškarci skloni jedan drugog tapšati po ramenu, ali kad se žena na to odvaži, onda to izaziva i javnu i obiteljsku sablazan. Mislim da će to dobro protresti ljubitelje filma i vjerujem da će žene kad pogledaju ovaj film shvatiti i osjetiti - mogla bih i ja tako, što i ja nisam tako'', govori Navojec, a evo i što kaže misli li da će se neki muškarci prepoznati u ovom filmu.

''Mislim da se svi muškarci mogu prepoznati u ovom filmu'', zaključio je i dodao da smatra da muškarci uzimaju žene zdravo za gotovo.

''Uvijek je tako. Sve je čisto oprano. Danas se sve više muškarci žale da im nije sve čisto, skuhano, oprano. Da moraju i sami ispeći jaja, hrenovke. Mi razgovaramo o predrasudama, to već odavno više nije tako'', govori Navojec.

A što je za Mariju ljubav?

''Neko polje u kojem mogu biti to što jesam, u kojem nema osuđivanja, ali i povlađivanja. Podrška. Ljubav je za mene zrcalo, polje gdje se mogu vidjeti, sve što je naopako, da se vrati natrag bez osuđivanja. I neko područje gdje mogu odrastati'', kaže Marija.

Što Goran misli kakav je partner?

''Fantastičan, fenomenalan. Kuham, perem, spremam, peglam. Moderan, zabavan. Mene ćeš rijetko naći da se izvalim i gledam seriju, a da neko drugi zvecka sa suđem. Ja se odmah dižem i preuzimam inicijativu. To ne dopuštam samom sebi, ali dopuštam svima oko sebe'', kaže.

Marija Škaričić jedna je od najuspješnijih hrvatskih glumica mlađe generacije, a odnedavno drži i rekord u jednoj nagradi za najbolju glumicu. Za film ''Mare'' dobila je treće Srce Sarajeva.

''Ne mogu reći da sam očekivala, ali, eto, tako se dogodilo, tako se sve posloži'', rekla je, a na njoj se vidi da se u svojoj koži osjeća bolje nego ikad.

''To je točno, da. Stvarno da. Baš se nešto dogodilo, nije uvijek tako bilo. Baš mi je lijepo. Čak mi je na neki način ovo ludilo pomoglo da se malo probudim i trgnem. Počela sam više gledati stvari, prije smo bili naviknuti, uljuljkani u planove kako će stvari izgledati, imali smo svi neku trasu po kojoj smo bauljali, a sad se dogodilo ovo i nema više toga, planova. Ali zapravo tako stvari stoje, meni se čini da mi mislimo da znamo kako će to biti, ali život je nepredvidljiva sila i ova situacija pokazuje koliko je to tako'', zaključila je Marija.

''Ja se osjećam bolje sada nego prije godinu dana. Možda je to malo neobično, ja imam to da se budim kroz neku dramu, kad ne teče sve kako treba, onda me to trgne'', zaključila je.

