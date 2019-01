Za splitskog pjevača Gorana Karana nema zimskog odmora. Neumorno radi na novim pjesmama, a za posljednji singl snimio je spot u prekrasnom Šibeniku.

"Jednom dnevno" naziv je nove ljubavne pjesme Gorana Karana. Iako pjeva o poljupcu, splitski pjevač publici ostavlja da sami odluče što to žele jednom dnevno.

"Jednom dnevno je stari ljubavni recept Slavena. Kažu za su ga izmislili stari Slaveni i dobro će doći za Valentinovo. Ono što je osobito reći uz ovu pjesmu da je gospodin Antonio Serrano koji je surađivao i s Oliverom i Bocelliem i sa puno sjajnih svjetskih izvođača, on je dao usne harmonike. on je svjetska marka za to", kazao je Goran Karan.

Dio spota snimljen je u šibenskom narodnom kazalištu, a veliku će ulogu imati i Goranovi obožavatelji. Naime, svatko tko želi može postati dio ove prekrasne ljubavne balade.

goranjednomdnevno@gmail.com ako netko ima tu želju - danas je digitalno doba - da se poljube i da nam pošalju na taj mail svoj poljubac i 20 najboljih u izboru Željka Petreša i mene ući će u spot, kazao je Goran Karan.

A pokazat će Goran kako se pjesmom može dotaknuti nečije srce. Naime, uskoro počinju seminari u kojima će odašiljati energiju ljubavi. Na samom početku kada se rađala ova ideja, Goran se znao dobro nasmijati različitim novinskim člancima.

"Bio je jedan naslov kako sam postao energetski kiropraktičar i ono upalim duga svjetla (smijeh). Ljudi znate kako sam postao energetski kiropraktičar - nikako. Nego sam rekao jednom zgodom, a onda je netko pogrešno uhvatio da su pjesme emocionalna kiropraktika i da ti točno srce namjesti kad se sjetiš nekoga koga voliš, na mjesto. Od toga je netko izvukao u energetsku pa je ispalo da nešto bulazimo. Ništa se drugo ne događa nego pjevamo pjesme lijepe i jedino novi način pjevanja - Srce na srce'', otkriva Karan.

