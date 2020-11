Goran Karan objavio je videospot za pjesmu "Ima jedno svjetlo". Pjevač ističe kako je ovo jedna od najteže ispjevanih pjesama, upravo zbog njezine priče i posvete. Komu je Goran posvetio ovu pjesmu te koja je poveznica njega i Novog Zelanda, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

"Najveći izazov je bio u tome da... To je jedna situacija kojoj nema tu ništa da ti možeš učinit da se promijeni ikakav osjećaj. To je jedna neprolazna bol, ja znam da tuga neće proći, ali se nadam da će od ove pisme malo lipše bolit", ispričao je pjevač Goran Karan.



Bol je ono što je ostalo nakon katastrofalnog potresa koji je u vremenu pandemije ove godine zadesio Grad Zagreb, u kojem je život izgubila djevojčica Anamarija kojoj je Goran posvetio svoju novu pjesmu. Pjevač kaže pjesma je napisana prije 3 godine, ali sad je pronašla pravi smisao.



"Gledao sam televiziju i držao sam gitaru u ruci i sve je nekako bilo komprimirano, sjediš doma, svi smo kao u podmornici. Još se nismo ni navikli na to da nema vanka i kad mi je došla ta vijest do mene počea sam svirat tu pjesmu. Shvatio sam u tom trenutku da je to iskrena reakcija, onda sam zapalija sviću i stavija sam na jednu društvenu mrežu i to je na neki način jako - jako krenilo okolo", rekao je Karan.



Mnoga srca su bila dotaknuta Goranovom izvedbom prepunom emocija. A da glazba ne poznaje granice dokaz je i ova pjesma koja je upotpunjena pjevačima s Novog Zelanda.



"'The Shades' - s Novog Zelanda koji su četvorica jakih momaka sijajnih pjevača, nevjerojatnih pjevača Ipu, Tako, Samson i Namase. Njih je Goran Kačurov upoznao s blagom dalmatinske glazbe i i naučio ih točno kako pjevat. Tako da je to sve išlo s jednom nevjerojatnom lakoćom. Poslije toga se samo krenulo razvijati kad su ljudi uzeli to kao dio svoga srca i dio osjećaja koji oni žele izraziti samo se nekako granalo na sve moguće načine", istaknuo je pjevač.



Spot je snimljen na dvije lokacije, predivni kadrovi Novog Zelanda ali i ljepote hrvatske špilje Vranjače u kojoj je Goran snimio svoj dio videa.



"Pri tome smo, naravno bili vođeni od gospodina Punde da ne bi slučajno na bilo koji način taj jedan vrlo krhk prirodni rezervat koji ima stalnu temperaturu od 15 stupnjeva, da ne bi oštetili ili utjecali negativno na prirodni habitat. Jedino su nas šišmiši trebali pričekat jer smo 15 min duže ostali pa su se morali strpit za izać u lov", ispričao je pjevač.



Goran iskreno priznaje da mu nedostaju koncerti, ali najviše od svega ga ljute neodgovorni ljudi, osobe koje odbijaju epidemiološke upute.



"Ljudi moji napravite i promislite dobro, ostanite sami sa sobom, sjetite se svih koje volite prije nego donesete zaključak o tome kako ćete se ponašati. Ja ne donosim odluku ni za bilo koga - ako će te nosit maske jer će to pomoći, super. Ako nećete nositi maske, morate znati da će te živjeti s tim, ne bez masaka, nego možda bez onih kojima vi nešto donesete u život i toga treba biti svjestan", poslao je na kraju poruku pjevač.

