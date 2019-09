U ekskluzivnom intervjuu za In Magazin naša teniska legenda Goran Ivanišević prvi put otvoreno govori o sinčiću Oliveru koji je ovih dana proslavio prvi rođendan. Otkrio je da supruga Nives i on s nestrpljenjem iščekuju sinove prve korake. Goran se za nas prisjetio i nezaboravnog osvajanja Wimbledona 2001., što mu i danas djeluje kao san.

U najnapetijem i neizvjesnom finalu te davne 2001. godine, pobjedu je na Wimbledonu odnio Goran Ivanišević. I danas, 18 godina nakon, taj je trenutak našem slavnom tenisaču nestvaran poput sna.

''Ne znam kako bih ja to opisao, dan danas još ne vjerujem da se to dogodilo. Rzamišljam o tome kad dobijem poruke na dan kad se to desilo, ljudi slave još. To je ljudima zbilja ostalo u sjećanju, ne samo kod nas nego i vani. Gledam kako mi ljudi prilaze i sjećaju se tog finala'', priča nam Goran.

Dodaje da mu očekivanja publike kako na terenu tako i pred malim ekranima nikad nisu stvarala stres.

''Ma nije, kad uđeš na teren, nakon pet minuta nestane ona nervoza. Moram reći da je nervoza kad se hoda i kad udaraš prve lopte, ali poslije ostane ona pozitivna nervoza, onaj naboj, i samo želiš odigrati što bolje'', rekao nam je.

A otkrio nam je kakav je i kao navijač te priznao je da opsuje sve živo.

''Pa da, ja gledam sve sportove, baš sam sportski manijak. Nema veze tko igra, ja sve pratim. A to je tako'', objasnio je.

Goran je ovih dana obilježio još jedan od najvažnijih trenutaka u svom životu. U društvu supruge Nives proslavio je prvi rođendan sina Olivera.

''Oliver je sada glavni, Oliver je najmanji i najslađi, i najveće veselje. Još nije počeo sto posto hodati, ali polako se pridržava. Mama po kući sve lijepi i pazi, sve je to osigurano, ali to je jedna velika sreća, u ovim mojim godinama, poslije dvoje djece. A i svi mu se vesele, i brat i sestra, tako da je to zbilja jedno veliko, veliko veselje'', priznao nam je Goran.

A evo i što radi kad je sam.

''Volim otići u teretanu, volim otići u kino, pogledati dobar film, volim prošetati psa, ali ujutro, Marley i ja imamo taj neki ritual. Po Zrinjevcu ujutro, jednostavno se opustim. To je pas od Nives, ali toliko sam ga zavolio da je to jedna posebna naša ljubav između mene i njega'', otkrio nam je.

