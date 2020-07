Često nakon razvoda, ljudi koji su se nekad ludo voljeli, više ne žele čak ni čuti jedno za drugo. Na svu sreću, postoje i oni koji su nakon bračnog brodoloma ostali dobri prijatelji. Koji su slavni domaći parovi živi dokaz da prijateljstvo nakon razvoda nije nemoguća misija, istražila je naša Anja Beneta.

Nije rijetkost da se nekadašnji supružnici na kraju ljubavne balade gledaju preko nišana. No, na svu sreću, ima i onih koji, nakon što su se rastali od stola i postelje, svoj su ljubavni odnos odlučili pretočiti čak i u nešto više. Neraskidivo prijateljstvo. Pravi primjer da oni koji su se nekad kleli "i u dobru i u zlu" dok ih smrt ne rastavi, nakon razvoda ne moraju postati krvni neprijatelji, su Ana Rucner i Vlado Kalember.

"Jako sam bliska s bivšim suprugom. Mi smo vrlo često jedan tim zapravo. Moj Vlado, moj bivši suprug. Radili smo više manje sve spotove zajedno. Uvijek je bio za mene, dao mi dobre savjete, pomagao", izjavila je Ana.

Bivši supružnici svojim gotovo idiličnim odonosima pravi su primjer mnogima. Na prvom mjestu oduvijek im je bio i ostao njihov danas 14-godišnji sin Darian.

"Sve drugo može biti bivše, buduće i sadašnje. A dijete je uvijek sadašnje", zaključio je Vlado.

Primjer Ane Rucner i Vlade Kalembera slijedi i naš najbolji tenisač svih vremena Goran Ivanišević. Iako je danas u braku sa suprugom Nives, s kojom ima sina Olivera, sa svojom bivšom suprugom Tatjanom koja mu je podarila kćer Amber i sina Emanuela, ostao je u više nego dobrim odnosima.

"Ja sam s Tatjanom proveo toliko lijepih trenutaka, od njezine 18. godine . Ona je moja obitelj i ona će uvijek biti moja obitelj, podrška. Menadžer mi je, podržavala me je i kad je bilo lijepih i loših trenutaka. Prošli smo toliko toga skupa. To što se mi nismo našli na jednoj emotivnoj razini, što smo se razišli, to nema veze", zaključio je Goran.

Goran je otišao i korak dalje. Ne samo da je dobar s bivšom suprugom, već i s njezinim sadašnjim parternom Vlahom Arbulićem, kojem je Tatjana rodila kćer Lucu.

"Sve super. Odlično. Dobro je odabrala? Što se mene tiče s Vlahom sam u super odnosima, a ovo drugo pitanje, morate nju pitat", izjavio je Goran.

Ako pak pitate Nives Celzijus za bivšeg supruga Dinu, s kojim ima kćer Taishu i sina Leonea, ni iz nje nećete izvući nijednu ružnu riječ. Dapače.

"S ocem svoje djece sam onako kako i treba biti sa ocem svoje djece, a to znači u jako dobrim odnosima. Dapače, fantastičnim odnosima. Mi smo prijatelji, jako dobri prijatelji", rekla nam je Nives.

Toliko dobri da se lijepa Nives i danas, kad ima neki problem, prvo obrati čovjeku s kojim se rastala još prije šest godina.

"Bez obzira što mi u masu situacija ide na živce i oči bi mu iskopala i vjerojatno on meni, ali opet to je jedna od prvih osoba kojoj bi se obratila ako imam neku situaciju. Ostala mi je jednostavno ta navika iz perioda braka, perioda kada smo se neizmjerno voljeli", zaključila je.

Nekad davno neizmjerno su se voljeli i Tereza Kesovija i Miro Ungar. Legende domaće glazbe rastali su se još davne 1975. godine. Davno je odrastao i njihov sin Alan, no Tereza i Miro još uvijek njeguju lijepo prijateljstvo. Bivši supružnici velika su si potpora i zato će uvijek obilježiti važne događaje u životima onog drugog. Malo je reći da je Miro tako bio i glavna zvijezda na proslavi Terezina 80. rođendana, kad joj je zapjevao stihove koje je napisao samo za nju.

"Ja sam od onih koji pamti samo lijepe stvari. I zato sam uspio održati tako lijepi kontakt", izjavio je Miro.

No mi znamo da je i iza braka Gorana Navojca i Larise Lipovac ostalo prijateljstvo. Lijepa koregorafkinja i naš poznati glumac 13 su godina proveli u braku, a danas ih veže nesraskidiva ljubav prema njihovu 10-godišnjem sinu Grguru. O svojem razvodu prije 5 godina, javnost su izvijestili kratkim priopćenjem, u kojem su dali naslutiti da ni između njih nakon razvoda neće biti zle krvi: "Rastajemo se, sastajemo se. Rastajemo se kao supružnici od stola i postelje, ali se kao roditelji, prijatelji i suradnici i dalje sastajemo."

Svi ovi bivši ljubavni parovi živi su dokaz da prijateljstvo nakon razvoda nije nemoguća misija. A kad se obitelj rastane na papiru, za njih ne znači da je ona i u stvarnosti prestala postojati.

"Možda je ovo nekome nenormalno, a meni je nenormalan onaj drugi dio, gdje ljudi okreću glavu, gdje ne pričaju. Pogotovo, tu su djeca. Mi sve radimo kao obitelj jer smo mi obitelj. I uvijek ćemo to biti, i ništa ne može stati između nas", zaključio je Goran Ivanišević.

