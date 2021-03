Zorina mast prirodna je krema koja je u Dalmaciji poznata već desetljećima, no zahvaljujući upornosti Gorana Čipčića okitila se titulom Hit proizvoda 2020., u projektu "Startaj Hrvatska". Ovaj mladi poduzetnik odlučio se na avanturu života i nije požalio. Sada ima više posla nego ikad, a u tome ga podržavaju i roditelji. Upravo zbog njega, kažu, imaju mnogo sijedih, a na što su najviše ponosni te što Goran novo priprema, ispričali su ekipi IN magazina.

Zbog projekta "Startaj Hrvatska" Goran Čipčić sve je stavio na kocku. Odustao je od fakulteta i unatoč negodovanju cijele obitelji uložio sve što je imao da bi uspio u poduzetništvu. I to mu se isplatilo. Danas se njegova Zorina mast može naći u svim trgovinama Spara i Interspara diljem Hrvatske.

"Sam projekt Startaj Hrvatska donio mi je toliko toga da je jedan proizvod čija je receptura stara više od 150 godina došao na tržište i, što je najbitnije od svega, što je baka uspjela sve to doživjeti. Projekt mi je pomogao puno, prvo sam dobio podršku i dodatno samopouzdanje, dodatnu motivaciju da svoju ideju pretvorim u ono pravo", zaključio je Goran.

Receptura za izradu Zorine masti već se dugo prenosi s koljena na koljeno u obitelji Čipčić, a njezine su blagodati poznate i izvan granica Hrvatske.

"Ne da smo zadovoljni, nego smo sretni, ponosni na njega i njegov uspjeh. Ja sam najviše ponosan na to što će krema pomoći ljudima. Na to sam najviše ponosan i na to Goranovo što je išao da pomogne ljudima", priznao je Goranov ponosni otac.

"Nitko mi ne može platit bakin osmijeh i bakinu radost što je sve ispalo dobro. Ne samo bake nego i roditelja", priznao je Goran.

Kad su prije godinu dana počele prijave za ovaj projekt, nije dvojio. Odmah je znao da je to put da svima predstavi svoju ideju. Svi kandidati prve sezone dobili su priliku postaviti svoje poslovanje na višu razinu.

"Prvo što mi je prošlo kroz glavu bilo je da ću biti po medijima, da ću biti poznat, a u drugu ruku mi je prošlo da imam tu neku svoju ideju, da idem probati, pa što bude. Sigurno će biti lakši i jednostavniji put nego da idem nekim okolnim putevima, a ovako idem praktički direktno u jedan veliki trgovački lanac gdje ću imati potpore s tri strane i, eto, dao sam sve od sebe", izjavio je Goran.

Poduzetnike na njihovu putu često prate usponi i padovi. No najvažnije je da i kad je najteže, da se ne odustaje.

"Njegova upornost to sve pokazuje. I ja bih, isto kao što je rekao muž, voljela da on završi školu, da radi, da ovo ostaje u kući. Baka je radila, mi ćemo nastaviti to što je u Dugopolju. On kaže da će probati, vidjeti kako će ići s vremenom, vrijeme će pokazati. Rekla sam mu: 'Gorane, bez Boga i bez Crkve nemoj'", ispričala je Goranova majka.

"Ove sijede, to su njegove, 99 posto su to njegove. Od one prve godine života, preko škole nogometa. Ali on je uvijek takav bio i kad je igrao nogomet, uvijek je bilo - hoću, mogu, upornost", dodao je Goranov otac.

S vjetrom koji je dobio u leđa Goran nastavlja razvijati nove ideje. U planu su i novi proizvodi, a naglasak će uvijek biti samo na prirodno.

"Odlučio sam se baviti kozmetikom koja će pomagati ljudima, koja će rješavati njihove najčešće probleme koje imaju s kožom. Odlučio sam kombinirati narodne tradicionalne recepture s modernim dokazima kozmetike", otkrio je Goran.

Svi zainteresirani imaju se priliku prijaviti u ovaj originalni show koji cijeni kvalitetne poduzetne ideje, kreativnost i poglede na poduzetništvo.

"Svi s dobrom idejom imaju priliku iskoristiti ovaj projekt na najbolji mogući način, da ih digne ne samo marketinški, ne samo poduzetnički, nego da ih digne kao osobu", poručio je.

