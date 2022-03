Tek dvije riječi, "želim život" Ane Rukavine bile su dovoljne da se glumica Milica Manojlović odluči na zahtjevan zahvat kako bi spasila život bolesne djevojke. Glumica je donirala koštanu srž tek tri dana pred nastup u predstavi Braća Karamazovi Zagrebačkog kazališta mladih u kojoj ima zapaženu ulogu. No ništa je nije moglo spriječiti u naumu da spasi mladi život.

U registar donora koštane srži Ana Rukavina glumica Milica Manojlović prijavila se prije 15 godina, a otkrila je je li očekivala poziv.

"Pa iskreno ne, dosta brzo sam i zaboravila na to bilo je u drugom planu, ali sam doslovno par dana prije poziva pomislila kako od nas nekoliko koliko nas se prijavilo s fakulteta u registar nikog nisu zvali, a sve zato jer mi se bratić par dana prije prijavio u registar i eto, nakon toliko godina poziv s rebra da podudaram ", priča Milica.

Mogućnost da podudarate s nekim je samo jedan posto, pa je ona tako 149. slučaj od 63000 prijavljenih u Hrvatskoj , tako da kaže kako se, kad je primila poziv, osjećala kao da je dobila jackpot.

"Doslovno! Netko je čak komentirao da je to vjerojatno u rangu kada dobijete Nobelovu nagradu, Oscara ili nešto tako ", kaže glumica.



O osobi kojoj je darovali stanice zna da ima leukemiju i da se radi o djevojci.



Opisala je i kako je izgledao postupak.

"Postoje dvije vrste leukafereza, to je izdvajanje matičnih stanica iz vaše krvi i krv se odmah vraća u drugu ruku to je doslovno, rekli su mi, kao dijaliza. Nisam na svu sreću probala, pretpostavljam da je slično, a ja sam se odlučila na koštanu srž zato što je učinkovitije i nekako kad sam saznala da pacijentica ima 21 godinu, mislim ja sam 16 godina starija, ali mogu joj realno biti i mama, tako da je malo bolniji i donekle opasniji postupak, tim više što idete pod anestezijom, ali ne mogu reći da me sami postupak nešto pretjerano bolio, to jest cijelo vrijeme imate osjećaj da vas leđa iza peckaju više kao ogrebotine, ali nije bol neizdrživa ni ništa", priča Milica.



Nakon postupka napisala je dirljivu objavu na društvenim mrežama i dobila stotine i stotine lajkova, a kaže da se takvoj reakciji nije nadala.

"Najiskrenije ne. Da je 100 ljudi s moje Facebook liste prijatelja vidjelo tu objavu i jedno se prijavilo za donora ja bih bila sretna i to je bila cijela poanta. Mene iznenadilo, javilo mi se puno ljudi koji su živi ili su im djeca danas živa upravo radi tako nečega, tako da me to sve jako raznježilo, emotivno me napunilo za dug period", priznaje glumica.



Može ostati u toku i s razvojem događaja.

"Pa ja mogu za nekih mjesec, mjesec i pol dana saznati je li uspjela transplantacija, jer kod pacijentice to ide u tri ciklusa, nakon toga mogu joj poslati čak i pismo samo da ne spominjem državu, identitet i to, a onda nakon dvije godine se možemo upoznati", govori i dodaje kako bi je jako veselilo upoznavanje.

"Pa to je najveća želja, to bi značilo da je sve uspješno prošlo", ističe.

Sve ju je to jako nadahnulo.

"Još sam malo van sebe od tog svega, nisam baš imala vremena sjesti i razmisliti. Krenule su predstave i probe i sve dalje, život se nastavio, ali jako sam dirnuta i puno je bilo one slane vode po licu kako su kolege reagirale, svi su puni riječi podrške i hvale", kaže Milica.

Cijeli prilog pogledajte u videu.

