Glumica i redateljica Arija Rizvić otkrila je zašto sebe naziva svaštarom i koliko je slična svom liku Maje u seriji "Drugo ime ljubavi".

Mlada glumica Arija Rizvić prije svega je uspješna redateljica, a uz to se bavi i glazbom. Domaćoj publici je najpoznatija po liku Maje u seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi".

"Završila sam kazališnu režiju na Akademiji dramskih umjetnosti i paralelno sam išla na glumačke klase i na radionice glume. Završila sam školu solo pjevanja i školu za klasični balet. Znači jedna sam svaštara. Tako da sam sve vrste izvedbi isprobala i na kraju se to objedinilo u režiju jer me je zanimala ta druga strana pozornice, kako nastaje predstava tako da onda sam upisala režiju. Glumom se bavim paralelno i dalje", ispričala je Arija.

Glumica je otkrila koliko lik Maje kojeg tumači u seriji "Drugo ime ljubavi" sličan njoj u stvarnom životu. "Maja je zločkica i jako je razmažena i tu ima malo sličnosti sa mnom. Ja imam tih razmaženih crti jer sam jedinica, tako da su to neke sličnosti", objasnila je. Priznala je i koliko sama teži biti influencerica.

"Nisam težila prije, ali sad kako je to sve krenulo.Ljudi me masovno dodaju, pa sam malo ja krenula influensati, imitirati ove kao glumice. Ali zabavno je to, to je sve dio našeg posla. Od toga ne treba ni bježati", rekla je Arija.

Glumica je rođena u Rijeci, no privikla se na zagrebački život. "More mi fali, ali nekako tu sam se našla. Imam tu sad svoju ekipu. Puno prijatelja iz Rijeke mi se tu preselilo tako da nisam ništa izgubila. Zagreb mi je stvarno centar posla i mogućnosti i prilika", pojasnila je Rizvić.

Mlada redateljica je prije nekoliko mjeseci u Zagrebačkom kazalištu mladih režirala jednu sjajnu predstavu "Tri x i ja". Nju je napravila prema tekstu Filipa Nole i bavi se seksualnim zlostavljanjem na poslu. "Bavi se i seksualnim manipulacijama između partnera, muško-ženskim odnosima tako da je jedna vrlo zanimljiva predstava i vrlo moderna i progovara zapravo o toj aktualnoj temi", ispričala je Arija.

Kaže kako su reakcije na tu predstavu u kazalištu bile podijeljene kao i uvijek. "Nekima je bilo super, neki nisu nešto shvatili, ali mislim da samo zaintrigirali publiku jer se stvarno jako malo o toj temi priča u kazalištu. Imali smo izvrsne glumce: Anđelu Ramljak, Petru Svrtan.. ", rekla je Rizvić. Objasnila je i što je ona naučila iz same predstave.

"Mene svaka predstava mijenja na osobnoj razini. Na drugačiji način gledam na neke stvari", istaknula je. Arija je prije dvije godine dobila nagradu publike za predstavu "Povratak" na Marulićevim danima.

"Nije to meni nešto najbitnije, ali opet daje ti neki vjetar u leđa, lijepo je. Lijepo je kad dobiješ nagradu za svoj rad", ispričala je glumica. Otkrila je i s kojim bi glumcem voljela zaigrati u filmu.

"Voljela bih glumiti s Goranom Bogdanom. On mi je interesantan kao glumački partner", zaključila je zvijezda serije "Drugo ime ljubavi".

