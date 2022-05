Nakon uspješne kazališne predstave ''Djeca sa CNN-a'', stigao je i istoimeni film. Iza njega ponovno stoji glumačko-redateljska obitelj Bukvić. Nakon Sarajeva je napokon održana i zagrebačka premijera, na koju se čekalo više od pola godine, a okupila su se brojna poznata lica. Zašto je važna poruka ovog filma te je li lakše ili teže raditi s obitelji, doznala je Lana Samaržija za In magazin.

Dugo se na nekoj filmskoj premijeri nije okupio toliki broj glumaca i gostiju kao sinoć na zagrebačkoj premijeri filma ''Djeca sa CNN-a'':



''Prvo mi je kad se sve krenulo otvarati nakon pandemije bilo čudno, nekakva anksioznost socijalna, al sad sam se već navikla, ali mi je lijepo to staro normalno kako se to kaže'', govori Iva Mihalić.



Film je, kao i istoimena predstava, inspiriran novinarskim izvještajima o djeci žrtvama rata u Hrvatskoj i BiH. Iva Mihalić igra Doru, izbjeglicu iz Vukovara, dok Amar Bukvić igra Dinu, izbjeglicu iz Srebrenice:

''Film dolazi u najboljem mogućem trenutku, jer evo ono što se događalo kod nas pod našim podnebljem, sad se trenutačno događa u Ukrajini i zbilja je to nama jedan deja vu'', govori Amar Bukvić.



Zajednički projekt obitelji Bukvić, glumca i dramatičara Amira Bukvića, kćeri mu redateljice Aide i sina glumca Amara, svakako im nije prvi, ali je projekt koji se radio s velikom pozornošću:

''Nemamo zapravo tremu kako će se film primiti, bitno nam je da što više publike dođe, imali smo nekoliko zatvorenih projekcija i premijeru u Sarajevu i zapravo su vrlo iste reakcije, vrlo emotivan film'', kaže Amir Bukvić.

''Zapravo jedan jako lijep, jako nježan projekt u smislu rada, i samog teksta koji je dirljiv, ipak je nažalost podloga realitet rata'', dodala je Iva Mihalić.



Sjećanja malog Dine, utjelovio je još jedan Bukvić - Amarov sin Aman:



TON: AMAR BUKVIĆ: ''On je imao 4 godine kad je to snimao, on je tad bio mlađi, i sad postaje svjestan svega i kad je bila sarajevska premijera postao je svjestan, ali njemu je to igra kao što mu je snimanje bilo igra'', govori Amar.

Potporu filmu došli su dati brojni glumci. Među njima i glumački par Gregorić Vejzović. Bojana i Enes također znaju udružiti snage na projektima:



''Ja na primjer nisam baš presretna kad radim s Enesom jer je jako strog i moram priznati da zapravo imam najveću tremu pred njim'', priznala je Bojana Gregorić.



Trema je prisutna posebno na premijerama. Obostrana potpora zato nikada ne izostaje:

''Ja u njega uvijek imam povjerenja, on je sjajan glumac, a ja sebi uvijek vidim mane pa ne volim svoje premijere'', kaže Bojana.

''Kada bi film mogao promijeniti stvarnost ali na žalost ne može, on može samo upozoriti da buduće generacije paze što rade'', zaključio je Enes.



I zato je ovo film koji ne biste trebali propustiti pogledati! Posebice mlađe generacije…



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.