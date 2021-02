Slavko Sobin stavio je zelenu kvačicu na još jedan svoj san - napisao je knjigu. U pitanju je slikovnica za djecu ''Šapice''. Glavnu riječ imaju dva potpuno različita psa koji postaju veliki prijatelji. Slavko je priznao In magazinu da se dobro isplakao kad je primio svoj prvi primjerak i otkrio što je poželio svim klincima i klincezama koji pročitaju njegovu slikovnicu.

Osvojio je gledatelje domaćih serija, rasprodao brojne kazališne predstave, zaigrao s holivudskim oskarovcima, pobijedio u "Plesu sa zvijezdama", a sada je na listu ostvarenih Slavko Sobin stavio još jedan svoj san. Napisao je slikovnicu.

"Ja sam nju davno napisao, ja sam na nju skoro zaboravio. Nije sad bila neka moja želja da je izdam, to je želja mojih roditelja više bila pa je to neki moj poklon njima. I mislio sam da mi to sad ne znači toliko. I neki dan kad sam je primio, kad mi je došla i kad sam je uzeo u ruke baš sam se fino nekako isplakao zato što je ipak neki proces od više godina. Mislim, nije to sad roman od 800 stranica, nije bio proces pisati, nastala je u par dana, u jedno dva, tri popodneva, ali je dugo trajao taj proces od pisanja do izdavanja", ispričao je glumac.

U ''Šapicama'' će klinci i klinceze čitati o zgodama dva potpuno različita psa. "Pas iz otmjene obitelji upoznaje psa uličara, između njih se razvije neočekivano prijateljstvo, uče jedno drugo razne stvari. Zvuči dosta poznato jer je bio crtić Disneyev, ali mislim da neće ljudi reći da je kopija, kako se to zove, 'Dama i skitnica'. Svaka sličnost s tim je dosta slučajna", istaknuo je Slavko.

''Šapice'' su pune poruka o prijateljstvu, a možda neku pouku i sami izvuku iz ove priče. "Prije svega bih htio da neko dijete zavoli čitati kroz čitanje ove knjige, to bi mi bilo super. Znaš, toliko mi je jezivo sve to izgovoriti sad. Kad ja te neke stvari izgovorim, zvuči kao klišej. Nek klinci čitaju!", rekao je Sobin.

Svi koji poznaju Slavka znaju da psi imaju veliku ulogu u njegovu životu. Buba i Mara prate ga u stopu i bez njih ne bi mogao živjeti.

"Mrzim to govoriti na taj način jer se onda neki dušebrižnici uznemire kad se to kaže, ali ta dva psa su moja obitelj. Ja ih vidim kao svoju obitelj. To bi bilo kad nekog pitaš kako bi ti bilo živjeti bez obitelji. Ali ovo nisu Buba i Mara. Buba i Mara se nisu još ni rodile kad je ovo napisano", objasnio je glumac.

Ovo mu je prva knjiga, no, čini se, ne i posljednja. "Svaka čast piscima jer je težak posao pravog velikog pisca, a stvarno vidim da što se honorara tiče nije baš najbolje, nisam zato radio, imam ja svoj posao. Ako ovo dobro prođe, ja se nadam da ću pisati još, ali nikako si ne želim napraviti pritisak da moram jer pod pritiskom ne znam raditi ništa", istaknuo je.

Iako mnogi iz njegove branše proteklu godinu poslovno žele zaboraviti, Sobin za to nema razloga.

"Ja znam da je godina bila loša mnogima jer je takva. Ne mogu se usuditi reći uopće da mi je bila loša, jer stvarno nije, i to ne samo da bih se hvalio nego se uopće ne usuđujem slati tu poruku u svemir da mi je išta bilo loše. Imao sam fantastičnu poslovnu godinu", ispričao je Slavko.

A to se nastavlja i u ovoj. Punom parom se snimaju novi nastavci serije 'Dar Mar', u kojoj će Slavko pomrsiti planove žitelja Dizmova. Zbog gustog rasporeda, buđenje je u 4 ujutro.

"Pa ok mi je, u 20:30 spavam. Sad nema predstava pa kad završiš ovdje snimanje. Mi kad završimo u 19 sati, do 19:15 se dovučem do kuće i to ti je to, klonem", rekao je glumac.

Ovih će dana slađe zaspati, s obzirom na to da su pozitivne reakcije na njegovu slikovnicu već počele stizati.

"Ja ne mislim da sam napisao remek-djelo. Ne mislim ni da sam napisao lošu priču. Ja mislim da je ovo jedna slatka priča koja... Moja je želja da nekog razveselim i da ostane kao neka uspomena i da možda jednog dan kad te netko pita: 'E šta si čitao kao klinac?' kaže ''Bila je ona neka slikovnica Šapice, nešto!''', zaključio je Slavko.

Nema sumnje, tko voli pse, zavoljet će i ''Šapice''.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.