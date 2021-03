Iako posljednjih godinu dana držimo distancu i trudimo se biti odgovorni, s druge strane bolest poput karcinoma ne čeka kraj pandemije i ne drži distancu. Strah od koronavirusa uvelike je smanjio odlaske na preventivne preglede. Upravo to dogodilo se našem glumcu Matiji Jakšekoviću, koji je, unatoč bolovima, odlučio pričekati kraj pandemije. Matija je za IN magazin priznao koja ga je dijagnoza dočekala kada je napokon posjetio liječnika te zašto je važno djelovati sada i odmah.

Pandemija COVID-a diljem svijeta je djelomično poremetila sustav zdravstvene skrbi o onkološkim bolesnicima, što, nažalost, negativno utječe na rano otkrivanje tumora i uspješan oporavak oboljelih. Preventivni pregled izbjegavao je i odgađao i naš glumac.



"Cijela histerija koja je izbila i u kojoj su stizale informacije da se izbjegavaju bolnice, tamo je sada kaos... i jednostavno izbjegavaš, Kasnije ćemo, čekamo bolja vremena, i tako sam i ja", započeo je Matija Jakšeković.

"Slušaš od početka - ostani doma, drži distancu, nemojmo biti blizu drugih i budimo dogovorni, a s druge strane rak ne drži distancu niti čeka bolja vremena i kraj pandemije. On i dalje napada, a na nama je koliko ćemo biti odgovorni", dodao je glumac.



Do rujna 2020. godine broj novodijagnosticiranih slučajeva raka u svijetu pao je za oko 40 posto, zbog straha od zaraze novim virusom. I Matija je bio jedan od njih, a da nešto nije u redu, posumnjao je prošle godine, ne sluteći da je riječ o karcinomu koji se počeo širiti.



"Sve sam više sjedio jer sam prestao raditi, okrenuo sam se pisanju, dosta sam sjedio pred kompom. Počela se učestalo događati nelagoda, nešto nedefinirano zbog čega čovjek ne bi otišao doktoru, nego bi to stalno zanemarivalo. Otišao sam doktoru urologu, isti dan dijagnosticirali su mi tumor na testisu", prisjetio se Jakšeković.

Cijeli proces liječenja vrlo je brz, a karcinom mu je, srećom, otkriven u ranoj fazi pa su prognoze za njegovo ozdravljenje itekako optimistične.



Izliječio se, nalazi su dobri, liječenje je gotovo, ali promatranje nije, a Matiji je najteže palo to što je ostao bez brade

"Od srednje škole imam bradu i bilo mi je teško kad je ona nestala. Nisam sam sebe prepoznao, jedva sam čekao da počne ponovno rasti", priznao je glumac, koji se nakon svega odučio okrenuti zdravijem načinu života.

"Okrećem se prema njemu, nisam još tamo gdje bi trebao biti, ali idem prema tome. Uz kemoterapije je teško voditi brigu o tome što jedeš", kazao je Jakšeković.



Bolnički je sustav i dalje organiziran, kaže, a njega unatoč svemu nije napustio vedar i nepokolebljiv duh.



"Ja imam tu mušku bolest, a dosta je poznato da mi muškarci i ne obavljamo baš previše preglede. Ne mogu se pohvaliti, moj posjet urologu kad sam imao tumor bio je i prvi posjet, s obzirom na to da imam 38 godina. Rak testisa najviše napada muškarce u 20-im i 30-im godinama", naglasio je glumac za kraj, uz poruku da je vrijeme za djelovanje - sada i odmah.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.