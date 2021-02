Za glumca Radu Radolovića zimsko kupanje u hladnim rijekama, okovanima snijegom i ledom, sasvim je uobičajeno. Davora Garića i ostatak ekipe IN magazina odveo je na rijeku Slapnicu i okupao se dok je temperatura vode bila samo 5 stupnjeva te je usput objasnio koje su blagodati kupanja u hladnoj vodi.

Glumac Rade Radolović iga u hit-predstavi ''Sve o muškarcima'', osvojio je gledateljice ulogom policajca Šiška u seriji ''Drugo ime ljubavi'', no njegov će vas omiljeni hobi ostaviti bez daha. Rade je, naime, zimski kupač.

''Današnja je temperatura ugodnih 5 stupnjeva'', priča Rade.

Dok se mnogima koža već naježila, za njega je uskočiti u tu ledenu kupku pravi užitak. Jedino što mora je naći dovoljno dubok dio rijeke Slapnice u kojoj će danas ubrzati cirkulaciju.

''Iz nekog razloga meni nikad nije more pasalo ljeti, nekako mi je bilo sve blještavilo preveliko. Inda sam se počeo šetati deseti, jedanaesti mjesec i more mi je bilo prekrasno, čarobno. To je ludilo od tih boja, pogotovo ta naša Gortanova uvala, to zelenilo, plavetnilo, čudo. Zaljubio sam se i sad jednostavno ne mogu prestati'', priča Rade.

I vrijeme je za osvježenje. Nakon kratke psihofizičke pripreme slijedi najuzbudljiviji dio - zaron u ledenu rijeku.

Nekoliko dubokih udisaja i kupanje u ovoj hladnoj rijeci za Radu postaje pravo zadovoljstvo.

''Meni je broj jedan osjećaj koji mi se rađa nakon kupanja. To je ta neka ushićenost, sreća, veselje, ne znam kako bih to nazvao! Baš pozitiva koja drži cijeli dan. A drugo, popratno i vrlo bitno jest to da izrazito jača imunitet. Poboljšava cirkulaciju, regeneraciju tijela... i sad da ne zalazim u Dr. Oz epizodu'', objašnjava.

Brojne su studije pokazale da umjerena izloženost hladnoj vodi pogoduje zdravlju. Duboko disanje, ubrzan rad srca i buđenje cirkulacije tijelu daju vitalnost i energiju. Ubrzava metabolizam i povećava se broj limfocita koji proizvode antitijela i tako obnašaju svoju obrambenu ulogu. No kako bi došli do toga, valja preskočiti prvu prepreku.

''Neću lagati, prvi osjećaj je bol. Boli. To boli. To je kao da tisuću igala prolazi najviše kroz tabane i dlanove, ali jednostavno prođe. Velika je želja za tim. Sad će me opet roknuti taj serotonin, dopamin, svi ti hormoni koji utječu na... znamo svi kada se takav osjećaj još stvara, u kojim situacijama, e pa to je dosta slično toj situaciji'', kaže.

Nakon nekoliko minuta u ledenoj rijeci vrijeme je za povratak na kopno. Evo prvih dojmova.

''Sam sam sebe iznenadio, mislio sam da ću biti puno manje, ali izgleda da mi je tijelo u dobrom treningu pa sam bio nekih 6 minuta. To mi je osobni rekord, ekskluzivno za vas na ovoj temperaturi da sam bio tako dugo. Sada ću se početi malo tresti i drhtati, ali to je sve normalno u ovoj vrsti aktivnosti, ovo crvenilo isto, to je sve normalno, tijelo se prokrvilo'', objašnjava.

Kada se ne stigne okupati na nekoj atraktivnoj zimskoj lokaciji, Rade se svakako otušira ledenom vodom. U tim pomalo luckastim idejama podržava ga i njegova bolja polovica, djevojka Petra.

''Pa jako, jako je to važno da se podržavamo u međusobnim ludostima. Zezamo se da smo jedno drugome samo cirkus, baš nam je jako zabavno. To mi je jedno od najvećih bogatstava u životu, taj odnos... da se sad ne crvenim i ne počnem ugrijavati... hahaha'', kaže.

Ako se odlučite na jedan ovakav zimski kupanac, provjerite je li vaše tijelo spremno za takav pothvat. Kada otkrijete čari zimskog, možda vam ljetno kupanje, baš kao i Radi, padne u drugi plan.

