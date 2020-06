Jurica Pađen ne skida osmijeh s lica. Ono što je još prošle godine pokazao računalni softver, sad je potvrdilo i Hrvatsko društvo skladatelja. Između Pađenove pjesme iz 1997. godine i one Paula McCartneya, snimljene čak 21 godinu nakon, postoji izrazita podudarnost. Planira li nakon ove službene potvrde naš glazbenik tužiti slavnog Beatlea, otkrit će vam naša Anja Beneta.

Podsjeća li vas pjesma "Confidante" slavnog Paula McCartneya na Pađenovu "Samo me draga ne ostavi" iz davne 97-e? Niste jedini! Podudarnost od čak 97 posto još prošle godine utvrdio je računalni softver, a sada je službenu potvrdu o izrazitoj podudarnosti izdalo i Hrvatsko društvo skladatelja.

"Sve dok ne dobiješ dokument je nagađanje, subjektivna procjena, pretpostavka... Dok ja nisam imao taj papir, ja sam mogao trkleljat: 'Je je , to sliči, ali sad postoji potpis najvišeg krovnog glazbenog društva u Hrvatskoj i njihovih eksperata da te dvije pjesme definitvno sliče", rekao je glazbenik Jurica Pađen.

Pađen je tako dobio vjetar u leđa. Budući da se računalni softver ne može koristiti kao dokaz na sudu, možda bi riječ stručnjaka ipak pomogla da se pravno utvrdi da je jedan od najvećih živućih glazbenika plagirao našeg Juricu.

"Moram samo naglasiti još jednu bitnu stvar: ne treba cijela pjesma kompletno sličiti, dovoljno je po zakonu da 4 takta sliče iz jedne pjesme na neku drugu i da se to već može smatrati plagijatom. Odnosno, utuživo je. A ovdje se radi o 16 taktova koji se tri ili četiri puta ponavljaju u pjesmi", objasnio je glazbenik.

Ipak, Jurica ne želi ni pomisliti da ga je idol, zbog kojeg se i počeo baviti glazbom, plagirao. Još uvijek vjeruje da nije riječ o krađi, već:

"Postoji mogućnost da je to ta neko kozmička sinkronizacija, da imamo isti mind set, što mi je isto ogroman kompliment, da radim u skladu s najvišim svjetskim standardima ... Pa to već nadmašuje moja najluđa očekivanja. Dakle, ja se nikad ne bih usudio utvrditi da je on mene pokrao . "

Ipak, razmišlja o još jednoj mogućnosti - kako je slavni Beatle mogao doći do njegove melodije... "Da je možda imao nekog skauta kao što velike svjetske zvijezde imaju skaute koji istražuju nepoznatu glazbu iz svih krajeva i zakutaka svijeta i donose svojim izvođačima", rekao je Jurica.

Iako su se mediji u cijelom okruženju raspisali da će Pađen tužiti McCartneya, naš roker kaže da o tužbi tek hipotetski razmišlja:

"O tužbi nisam razmišljao , eventualno potencijalna mogućnost da. Recimo da se pojavi neki odvjetnik vrhunski kojeg bi to zanimalo, koji bi sebe vidio u tom slučaju, a da ja ne moram sudjelovati jer to su ogromni troškovi."

Ali i golemi potencijalni dobici. Iako je svjestan da se iznosi koje bi mogao dobiti, kad bi plagijat bio potvrđen na sudu, kreću između 5 i 10 milijuna dolara, novac mu nije pokretač. Više od cijelog bogatstva svijeta vrijedi mu nešto drugo:

"Da netko tko je formiro moj svjetonazor, ima isto neŠto kao ja, to mi više vrijedi nego da sam dobio pet Grammyija. Na kraju pomislim, dovoljno bi mi bilo da se upoznam sa čovjekom, da popijemo kavu i da čujem kako je on došao do te melodije."

Bilo kako bilo, Pađen za kraj zaključuje:

"Čovjek zna gdje treba potražiti, haha. Ali, ako ništa drugo, mogu reći da sam imao pjesmu na prvom mjestu američke top ljestvice..."

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.