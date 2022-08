Miroslav Škoro odgovorio nam je na pitanje koje mu najčešće postavljaju, a to je: ''Glazba ili politika?''. U svojem političkom radu žali samo za jednim, no u glazbenim vodama ponosan je na svaki trenutak od kad je skladao ''Ravnicu'' pa sve do danas. Ovog je ljeta proslavio 60. rođendan, a s obzirom na to da se osjeća poput mladića, radi punom parom.

Miroslav Škoro i njegovi tamburaši još jednom gađaju ravno u dušu. Novi singl ''Daj još jednu'' govori o neprežaljenoj ljubavi, a te se rane često liječe u dobrom društvu. Slično je i u Škorinu životu.



''Pa Škoro ima jednu obiteljsku genezu...mi smo nakon ''daj još jednu'' spremni izgovoriti ''daj još jednu'' tako da moramo u tom smislu pripaziti iz bezbroj razloga, prije svega zdravstvenih, a i činjenice da puno puta čovjek mora i voziti pa onda ne kreneš ni s tom jednom'', kaže Miroslav Škoro.



Uz tamburaše i pjesmu sve se nedaće lakše prebole.



''Puno toga je bilo zanimljivo u karijeri. Krenem u jednom smjeru pa odem u drugom, trećem... I sad nakon cijele ove priče i nakon korone i ovog svega što se dogodilo, zove mene Siniša Vuco i kaže on meni ''Prijatelju, Vuco je iz Trilja, tvoj brat, slušaj, nema toga šta dobra pisma ne mere popravit!'', priča Miroslav.



Iako je i dalje aktivan član Hrvatskog sabora, sve češće pjeva pa ga mnogi pitaju ''politika ili glazba''?



''Moj posao je glazba, moj posao je skladanje, jednim dijelom ide i u poduzetništvo, a što se tiče politike u njoj ću uvijek biti na način da želim biti odgovoran, prije svega prema svojoj djeci, prema svojoj obitelji, prema svojim prijateljima, mjestu u kojem živim, državi u kojoj sam se rodio i ako netko misli da će mirno spavati nakon toga što sam ja počeo više pjevati, neću ja prestati pričati ono što je istina, i ono što treba promijeniti i ono što će nas učiniti boljim društvom'', kaže.



U svojem političkom djelovanju žali samo za jednim.



''Ja nisam uspio izmotivirati ovaj dio ljudi koji na koji sam računao, a to je tih 56% ljudi, ja bih rekao i 60, koji ne izlaze, koji su indiferentni'', kaže Miroslav.

Ovaj glazbenik, političar, vinar, poduzetnik, novinar, voditelj, jednom rječju - multipraktik, za sebe kaže da je njegovo zanimanje - Škoro. Čini se da bi imao mnogo toga za reći na temu ''Kako svoj talent pretočiti u šuškave novčanice''.



''Ako želite zaraditi neke pristojne novce, onda je jako dobro neki svoj talent na neki način probati unovčiti. To sam ja doktorirao, ja se time bavim, ja bih to volio danas sutra djeci to predavati. Ova djeca što sviraju, pjevaju, rade skulpture, slikaju...ovi što je Bog dotaknuo pa imaju malo umjetničku crtu više. Sve to možete napraviti, znaš kako? Ja sam prve novce zaradio...uzeo sam A dur, zveknuo sam A dur i rekao sam ''Večeras me dobri ljudi'', H mol, ''nemojte'', D dur, ''ništa'', E dur, ''pitati'', A dur...i to je to, ja sam onda vrlo pošteno stavio tu svoju pjesmu na tržište, kao što netko stavi svoje cipele, sladoled, ili šta već proizvede, grašak...tako sam ja to stavio i ljudi su rekli ''Joj, mi bi to htjeli čuti još jednom!'', pa još jednom, pa 17 puta...s druge strane pak, svjestan uvjeta gdje živim, rat je bio, ja mislim da je ta pjesma u prve dvije godine postojanja, ja neću govoriti o dijamantima, uvozima, švercovima i tako dalje, nego činjenici da je ta pjesma zaradila četiri kune'', govori Miroslav.

To ga nije obeshrbrilo pa je glazba danas njegova životna misija. Pomaže Škoro i drugima kad god može. Sredstva prikupljena na velikom koncertu u Lisinskom, točnije, 50 tisuća kuna, donirao je jednoj potrebitoj obitelji za izgradnju doma koji je stradao u potresu.



''Ne zbog toga da bih ja ''Joj, Škoro dao pare!''. Mogu, Bogu hvala da mogu, nego možda što bih potaknuo i druge ljude koji to isto mogu'', kaže Škoro.

Škoru zdravlje dobro služi pa ga čekaju brojni koncerti i nove pjesme. Iako je zakoračio u sedmo desetljeće, radi poput mladića u naponu snage.



''Imam 60 godina i osjećam se stvarno kao da imam 58 i da bih stvarno mogao još puno dati, a što bi rekla jedna kolegica ''ne tražim ništa, a dao bih sve!' Hahaha...'', kaže.

Novi singl ''Daj još jednu'' Škoro će predstaviti na požeškom festivalu Zlatne žice Slavonije.

